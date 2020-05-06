Энергетика
Коммерсантъ«Газпром» продолжит транзит через Польшу
Ранее польские власти неоднократно утверждали, что намерены повысить тариф на транзит российского газа. Система квартальных аукционов заменит 25-летний контракт на транзит газа через Польшу, который истекает 16 мая.
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Польша обыграла украинский транзит: «Газпром» заплатит в четыре раза меньше
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