Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъ«Газпром» продолжит транзит через Польшу

Ранее польские власти неоднократно утверждали, что намерены повысить тариф на транзит российского газа. Система квартальных аукционов заменит 25-летний контракт на транзит газа через Польшу, который истекает 16 мая.
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«Газпром» сохранит большую часть транзита по газопроводу «Ямал — Европа»

Экономика сегодня12:00

«Газпром» продолжит транзит через Польшу

Piter.tv09:08

Польша обыграла украинский транзит: «Газпром» заплатит в четыре раза меньше

Евразия Dailyвчера в 08:18

«Газпром» продолжит осуществлять транзит через Польшу

RuNews24.ru01:21

«Газпром» продолжит транзит через Польшу

Коммерсантъвчера в 12:50

Biznes Alert (Польша): начнет ли Белоруссия реверсные поставки газа по Ямальскому газопроводу из Польши? (Biznes Alert)

ИноСМИ07:00

Аукционы на транзит газа через Польшу с 18 мая до 1 июля будут проходить ежедневно

ПРАЙМвчера в 05:35
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Российская газета вчера в 09:09
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Общество

Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая

С 12 мая в столице возобновляется работа всех строительных и промышленных предприятий.
Информационный центр Правительства Москвы 09:57
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Общество

Миллиардер Босов покончил с собой

Газета.Ru вчера в 14:55
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Политика

Армия США отказалась принимать на службу переживших коронавирус

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Общество

В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса

Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
RT на русском 11:37
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Общество

В Петербурге введут обязательный масочный режим

Ношение масок и перчаток в Петербурге станет обязательным, заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Евгений Елин.
РИА Новости 12:46
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Общество

На странице акции ко дню Победы по ошибке разместили фото Гитлера

РБК 10:30
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Армия и оружие

Российские Су-35 обеспечили Китаю преимущество перед ВВС США

Российские самолеты Су-35 обеспечили Китаю преимущество перед ВВС США.
RuNews24.ru вчера в 07:13
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Политика

Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию

Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом.
РИА Новости 15:44
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Создателю паблика «Омбудсмен полиции» предъявили обвинение

Коммерсантъ 15:49
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Экономика

В России индекс деловой активности в сфере услуг установил антирекорд

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в апреле упал до минимального значения с 1997 года. Он снизился с 47,5 до 31,3 пункта.
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Происшествия

В Москве задержан банкир Олег Власов

В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
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Общество

Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей

Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
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КХЛ решила не определять чемпиона лиги и обладателя Кубка Гагарина

В КХЛ приняли решение не определять чемпиона, а также обладателя Кубка Гагарина.
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Видео из реанимации показали липецкие врачи

Обозреватель Врн 14:27
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Общество

Минпросвещения не исключает перенос ЕГЭ на август

В начале апреля опубликован проект расписания ЕГЭ, сдача экзаменов должна начаться 8 июня, а закончиться 11 июля.
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Общество

В Роспотребнадзоре объяснили, как снимать ограничения из-за пандемии

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова во время совещания, посвященному вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы России, отметила, что снимать ограничения, введенные для борьбы с коронавирусной инфекцией, нужно в три этапа.
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Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

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СМИ узнали о планах возвращения судов к нормальному режиму работы

Российские суды с 12 мая начнут возвращаться к нормальному режиму работы. Об этом рассказал источник в судебной системе в четверг, 7 мая.
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В московском метро мужчина с ножом напал на девушку

В московском метрополитене мужчина пытался затащить девушку в туалет, угрожая ножом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Газета.Ru 16:01
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Сборная России уступила команде Европы на шахматном Кубке наций

Сборная России потерпела поражение от команды Европы в матче шестого раунда Кубка наций по шахматам, который проходит в формате онлайн.
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В новой части Бэтмена впервые сыграет афроамериканец

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«ГАЗ» снял с производства старые «ГАЗоны»

Как позже объяснили в ГАЗ, среднетоннажные ГАЗ-3309 и Садко ГАЗ-3308 заменили моделями «ГАЗон» Next и «Садко» Next.
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В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку

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Армия и оружие

В ООН назвали количество наемников ЧВК Вагнера в Ливии

Представитель ООН рассказал агентству «AFP» о том, что в настоящий момент на территории Ливии находится до 1200 наемников из российской частной военной компании ЧВК Вагнера.
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США показали корабли НАТО около российской границы

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РИА Новости 11:06
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КС Молдавии признал неконституционным соглашение о кредите от России

«КС признал неконституционным соглашение между правительством Молдавии и правительством Российской Федерации о выделении Молдавии кредита», — цитирует её РИА Новости.
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AMD представила чипсет B550 с поддержкой будущих процессоров на Zen 3

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Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров перечислил семь причин не переезжать в США.
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