Ранее польские власти неоднократно утверждали, что намерены повысить тариф на транзит российского газа. Система квартальных аукционов заменит 25-летний контракт на транзит газа через Польшу, который истекает 16 мая.

Общество В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации. 491

Общество В Петербурге введут обязательный масочный режим Ношение масок и перчаток в Петербурге станет обязательным, заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Евгений Елин. 799

Политика Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом. 389

Общество Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста. 2K

Общество Минпросвещения не исключает перенос ЕГЭ на август В начале апреля опубликован проект расписания ЕГЭ, сдача экзаменов должна начаться 8 июня, а закончиться 11 июля. 76

Общество В Роспотребнадзоре объяснили, как снимать ограничения из-за пандемии Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова во время совещания, посвященному вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы России, отметила, что снимать ограничения, введенные для борьбы с коронавирусной инфекцией, нужно в три этапа. 2,5K

Общество СМИ узнали о планах возвращения судов к нормальному режиму работы Российские суды с 12 мая начнут возвращаться к нормальному режиму работы. Об этом рассказал источник в судебной системе в четверг, 7 мая. 2

Спорт Сборная России уступила команде Европы на шахматном Кубке наций Сборная России потерпела поражение от команды Европы в матче шестого раунда Кубка наций по шахматам, который проходит в формате онлайн. 1

Армия и оружие В ООН назвали количество наемников ЧВК Вагнера в Ливии Представитель ООН рассказал агентству «AFP» о том, что в настоящий момент на территории Ливии находится до 1200 наемников из российской частной военной компании ЧВК Вагнера. 2