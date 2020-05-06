Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъ«Газпром» продолжит транзит через Польшу

Ранее польские власти неоднократно утверждали, что намерены повысить тариф на транзит российского газа. Система квартальных аукционов заменит 25-летний контракт на транзит газа через Польшу, который истекает 16 мая.
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«Газпром» сохранит большую часть транзита по газопроводу «Ямал — Европа»

Экономика сегоднявчера в 12:00

«Газпром» продолжит транзит через Польшу

Piter.tvвчера в 09:08

Interia (Польша): сохранит ли Газпром транзит через Польшу? (Interia)

ИноСМИ06 мая в 04:21

Украинский эксперт: Газпром выиграет от транзитного договора и накажет Польшу

Новый День06 мая в 17:50

«Газпром» продолжит транзит через Польшу

Коммерсантъ06 мая в 12:50

Польша обыграла украинский транзит: «Газпром» заплатит в четыре раза меньше

Евразия Daily06 мая в 08:18

«Газпром» продолжит осуществлять транзит через Польшу

RuNews24.ruвчера в 01:21
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Общество

Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции

Газета.Ru вчера в 14:38
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Культура

Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере

Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень".
Piter.tv 06 мая в 04:33
6
Общество

Роспотребнадзор представил Путину план снятия ограничений в три этапа

Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса COVID-19, в три этапа, заявила глава ведомства Анна Попова.
Коммерсантъ 06 мая в 09:35
2,5K
Киберспорт

S1mple ответил на обвинения dimasick: «Хватит позориться»

Игрок Natus Vincere Александр s1mple Костылев ответил на недовольство Дмитрия dimasick Матвиенко организацией матча на ESL One: Road to Rio по CS:GO.
CyberSport.ru вчера в 05:57
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия вчера в 02:07
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Фигурное катание

Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Lenta.ru вчера в 14:05
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Армия и оружие

В Минобороны сообщили сроки принятия «Циркона» на вооружение

РИА Новости вчера в 22:04
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Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 23:04
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Наука

Ученые смогли расширить познания о доколумбовой эпохе Перу

ИА Красная Весна вчера в 13:44
Политика

Помпео пообещал Украине «создавать издержки» для России

Крым вошел в состав России в марте 2014 года в результате референдума, на котором больше 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение.
РБК вчера в 22:31
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Армия и оружие

На Украине опубликовали видео «снайперов ФСБ» в Донбассе

Штаб Операции Объединенных сил (ООС) Украины опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлены снайперы ФСБ России, стрелявшие по украинским военным в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 14:02
Политика

Саакашвили назначен главой исполнительного комитета реформ на Украине

Саакашвили, ставший третьим президентом Грузии в 2004 году, покинул родину в 2013-м по истечении своих полномочий.
Известия вчера в 13:38
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Общество

Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей

Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС вчера в 07:15
2,4K
Происшествия

«Ассоциация народного сопротивления» сообщила об обысках в штаб-квартире

ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщал, что серию обысков у членов АНС и в штаб-квартире организации начали следователи совместно с сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму МВД.
РБК вчера в 05:11
4
Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
2K
Здоровье

112 случаев коронавируса выявлено в Амурской области

7 мая в Амурской области зафиксировано шесть новых случаев коронавируса: три - в Благовещенске, по одному - в Белогорске, Благовещенском районе и Магдагачи.
Телепорт вчера в 04:27
39
Общество

Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции

Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС вчера в 14:40
150
Общество

Власти Москвы с 12 мая могут открыть предприятия промышленности

Власти Москвы с 12 мая могут открыть предприятия промышленности и строительства, на рабочих местах должны соблюдаться жесткие сантребования, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 09:12
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Здоровье

Доктор Мясников объяснил небольшое число выздоровевших от коронавируса

Доктор Мясников в эфире телепередачи "Соловьев LIVE" рассказал, что тому, что цифры по выздоровевшим больным от коронавируса не сходятся, есть объяснение.
Neva.Today вчера в 22:56
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Общество

Депутат Госдумы призвал открыть курорты Алтайского края

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов на своей страничке в Instagram заявил, что экономика нашей страны понесла ощутимые потери.
Алтайская правда вчера в 23:03
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Политика

Как США пересматривают роль СССР в победе над нацистской Германией

В преддверии празднования 75-летия победы над нацистской Германией Пентагон разместил на своём сайте презентацию, в которой перечислены основные вехи Второй мировой войны.
RT на русском 00:00
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство

Paparazzi.ru 06 мая в 15:44
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Политика

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия вчера в 01:46
2,5K
Общество

В Челябинске фото Гитлера оказалось среди историй о героях войны

REGNUM вчера в 09:26
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Шоу-бизнес

У певца Шуры вновь выявили онкологию

Певец пришел в программу Анны Седоковой на YouTube и рассказал о своем недуге. О новом витке заболевания певец узнал случайно.
Петербургский дневник вчера в 12:12
1
Общество

Российские дипломаты украсили здание в Нью-Йорке цифрами 75

Здание жилого комплекса постпредства России при ООН в Нью-Йорке в преддверии Дня Победы украсили огромными цифрами 75.
Известия вчера в 23:54
Единоборства

Фергюсон заявил, что Нурмагомедов не хотел драться и убежал

Американский боец Тони Фергюсон уличил в трусости чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Московский Комсомолец вчера в 22:35
Общество

Коронавирус нашли в 12 городах и районах Самарской области

На сегодняшний день в Самарской области только два города, где пока на зафиксировано случаев коронавируса.
КТВ-Луч вчера в 13:12
52
Общество

В Калужской области продлили режим самоизоляции до конца мая

Сегодня на заседании консультативного совета глав администраций муниципальных районов и городских округов области глава региона Владислава Шапши принял решение продлить как режим повышенной готовности, так и строгий масочный режим до 31 мая.
ТРК Ника 00:38
13
Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 06 мая в 04:55
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