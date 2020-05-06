Энергетика
Коммерсантъ«Газпром» продолжит транзит через Польшу
Ранее польские власти неоднократно утверждали, что намерены повысить тариф на транзит российского газа. Система квартальных аукционов заменит 25-летний контракт на транзит газа через Польшу, который истекает 16 мая.
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«Газпром» сохранит большую часть транзита по газопроводу «Ямал — Европа»
Экономика сегоднявчера в 12:00
Украинский эксперт: Газпром выиграет от транзитного договора и накажет Польшу
Новый День06 мая в 17:50
Польша обыграла украинский транзит: «Газпром» заплатит в четыре раза меньше
Евразия Daily06 мая в 08:18
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Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции
Газета.Ru вчера в 14:38
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Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере
Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень".
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Общество
Роспотребнадзор представил Путину план снятия ограничений в три этапа
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Коммерсантъ 06 мая в 09:35
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S1mple ответил на обвинения dimasick: «Хватит позориться»
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CyberSport.ru вчера в 05:57
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
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Lenta.ru вчера в 14:05
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В Минобороны сообщили сроки принятия «Циркона» на вооружение
РИА Новости вчера в 22:04
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
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Известия вчера в 23:04
Наука
Ученые смогли расширить познания о доколумбовой эпохе Перу
ИА Красная Весна вчера в 13:44
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Помпео пообещал Украине «создавать издержки» для России
Крым вошел в состав России в марте 2014 года в результате референдума, на котором больше 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение.
РБК вчера в 22:31
Армия и оружие
На Украине опубликовали видео «снайперов ФСБ» в Донбассе
Штаб Операции Объединенных сил (ООС) Украины опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлены снайперы ФСБ России, стрелявшие по украинским военным в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 14:02
Политика
Саакашвили назначен главой исполнительного комитета реформ на Украине
Саакашвили, ставший третьим президентом Грузии в 2004 году, покинул родину в 2013-м по истечении своих полномочий.
Известия вчера в 13:38
Общество
Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей
Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС вчера в 07:15
Происшествия
«Ассоциация народного сопротивления» сообщила об обысках в штаб-квартире
ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщал, что серию обысков у членов АНС и в штаб-квартире организации начали следователи совместно с сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму МВД.
РБК вчера в 05:11
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
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Здоровье
112 случаев коронавируса выявлено в Амурской области
7 мая в Амурской области зафиксировано шесть новых случаев коронавируса: три - в Благовещенске, по одному - в Белогорске, Благовещенском районе и Магдагачи.
Телепорт вчера в 04:27
Общество
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции
Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС вчера в 14:40
Общество
Власти Москвы с 12 мая могут открыть предприятия промышленности
Власти Москвы с 12 мая могут открыть предприятия промышленности и строительства, на рабочих местах должны соблюдаться жесткие сантребования, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 09:12
Здоровье
Доктор Мясников объяснил небольшое число выздоровевших от коронавируса
Доктор Мясников в эфире телепередачи "Соловьев LIVE" рассказал, что тому, что цифры по выздоровевшим больным от коронавируса не сходятся, есть объяснение.
Neva.Today вчера в 22:56
Общество
Депутат Госдумы призвал открыть курорты Алтайского края
Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов на своей страничке в Instagram заявил, что экономика нашей страны понесла ощутимые потери.
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Политика
Как США пересматривают роль СССР в победе над нацистской Германией
В преддверии празднования 75-летия победы над нацистской Германией Пентагон разместил на своём сайте презентацию, в которой перечислены основные вехи Второй мировой войны.
RT на русском 00:00
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство
Paparazzi.ru 06 мая в 15:44
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия вчера в 01:46
Общество
В Челябинске фото Гитлера оказалось среди историй о героях войны
REGNUM вчера в 09:26
Шоу-бизнес
У певца Шуры вновь выявили онкологию
Певец пришел в программу Анны Седоковой на YouTube и рассказал о своем недуге. О новом витке заболевания певец узнал случайно.
Петербургский дневник вчера в 12:12
Общество
Российские дипломаты украсили здание в Нью-Йорке цифрами 75
Здание жилого комплекса постпредства России при ООН в Нью-Йорке в преддверии Дня Победы украсили огромными цифрами 75.
Известия вчера в 23:54
Единоборства
Фергюсон заявил, что Нурмагомедов не хотел драться и убежал
Американский боец Тони Фергюсон уличил в трусости чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Московский Комсомолец вчера в 22:35
Общество
Коронавирус нашли в 12 городах и районах Самарской области
На сегодняшний день в Самарской области только два города, где пока на зафиксировано случаев коронавируса.
КТВ-Луч вчера в 13:12
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В Калужской области продлили режим самоизоляции до конца мая
Сегодня на заседании консультативного совета глав администраций муниципальных районов и городских округов области глава региона Владислава Шапши принял решение продлить как режим повышенной готовности, так и строгий масочный режим до 31 мая.
ТРК Ника 00:38
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 06 мая в 04:55