Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъ«Газпром» продолжит транзит через Польшу

Компания забронировала мощности на третий квартал «Газпром» готовится перейти на новый формат использования газопровода «Ямал—Европа» после истечения 25-летнего транзитного контракта с Польшей, который завершится 16 мая.
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Газпром продолжит осуществлять транзит газа через Польшу

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