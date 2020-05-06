Энергетика
Коммерсантъ«Газпром» продолжит транзит через Польшу
Компания забронировала мощности на третий квартал «Газпром» готовится перейти на новый формат использования газопровода «Ямал—Европа» после истечения 25-летнего транзитного контракта с Польшей, который завершится 16 мая.
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Польша обыграла украинский транзит: «Газпром» заплатит в четыре раза меньше
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Украинский эксперт: Газпром выиграет от транзитного договора и накажет Польшу
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Известия 08:02
Общество
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Представитель H&M настаивает, что в России откроются все магазины сети после снятия ограничений для непродуктового ритейла.
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Microsoft представила ноутбук Surface Book 3
The GEEK вчера в 13:34
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В целом в России был выявлен 11 тыс. 231 новый случай коронавируса в 84 регионах.
Кубань 24 03:45
Экономика
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По мнению директора Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павла Салина, президент Владимир Путин может пойти на крайние меры, чтобы вернуть себе и правительству симпатии граждан.
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Глава РЖД заявил об отмене более половины поездов дальнего следования
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РИА Новости 08:33
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Российский миллиардер Босов покончил с собой
Известия вчера в 11:33
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Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
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Задержан экс-депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков
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Iltalehti (Финляндия): Россия не считает Финляндию влиятельной страной Евросоюза (Iltalehti.fi)
Россия не считает Финляндию влиятельным государством Евросоюза, поэтому она не воспринимает Финляндию как важный европейский объект в вопросах стратегической коммуникации.
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Роспотребнадзор: Пика распространения коронавируса в РФ может не быть
Распространение СОVID-19 в России может быть сглаженным, без выраженного пика, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
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