Энергетика
Коммерсантъ«Газпром» продолжит транзит через Польшу
Ранее польские власти неоднократно утверждали, что намерены повысить тариф на транзит российского газа. Система квартальных аукционов заменит 25-летний контракт на транзит газа через Польшу, который истекает 16 мая.
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Украинский эксперт: Газпром выиграет от транзитного договора и накажет Польшу
Новый Деньвчера в 17:50
Польша обыграла украинский транзит: «Газпром» заплатит в четыре раза меньше
Евразия Dailyвчера в 08:18
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Комментарии
Общество
Собянин: Режим самоизоляции в Москве после 12 мая не будет ослаблен
Режим самоизоляции в Москве после 12 мая не будет ослаблен.
Эхо Москвы вчера в 09:28
Общество
Собянин: Ограничения в Москве продлеваются до 31 мая
Дорогие москвичи, вчера Президент России Владимир Владимирович Путин поручил регионам выработать и реализовать планы действий по выходу из режима вынужденных ограничений.
Российская газета 09:15
Общество
Оперштаб Кубани назвал фейком сообщения о снятии карантина
Многие жители региона стали получать пересылаемые сообщения о поэтапном снятии ограничений в регионе с указанием конкретных дат.
Sochi.com 06:31
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Происшествия
СК проверит все версии гибели бизнесмена Босова
Следственный комитет пока называет приоритетной версию самоубийства совладельца угольных компаний миллиардера Дмитрия Босова.
Российская газета 09:37
Кино
Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют супругов с суперспособностями
Актеры Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют в новой киноадаптации комикса «Тяжелая ноша».
Культуромания 06:41
Происшествия
В Краснодарском крае коронавирус обнаружили у семимесячного ребенка
Заражение коронавирусом подтвердилось у семимесячного ребенка в Краснодарском крае.
ТАСС вчера в 04:22
Общество
Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
Шоу-бизнес
Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались
Модель Кара Делевинь и актриса Эшли Бенсон ("Милые обманщицы") разошлись после двух лет отношений.
ИА InterMedia 04:52
Авто
Редкий универсал Mercedes-Benz 560 TEL выставлен на продажу
На продажу выставлен универсал Mercedes-Benz 560 TEL, автомобиль редкий, по той причине, что непосредственно Mercedes не выпускал машин S-класса в кузове универсал поколения W126.
Car.ru вчера в 09:11
Наука
Измерена электропроводность приповерхностного слоя воды
Обнаруженные электрические свойства приповерхностного слоя воды повлияют на дальнейшее развитие электрохимических систем генерации и хранения электроэнергии.
Naked Science 07:40
Наука
Создали прототип двигателя, работающего на воздухе
Ученые из Уханьского университета (Китай) разработали двигатель, который работает на воздушной плазме. Уже создан прототип устройства.
МедиаПоток вчера в 10:01
Футбол
Бундеслига возобновится 16 мая, первыми сыграют «Боруссия» и «Шальке»
Первой игрой после паузы станет рурское дерби между дортмундской «Боруссией» и «Шальке 04».
Бомбардир.ру 08:46
Наука
Изменение климата может разбудить в Индийском океане Эль-Ниньо
Planet Today вчера в 17:21
Общество
Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей
Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС 07:15
Политика
Путин поручил форсировать развитие внутреннего туризма
Президент РФ Владимир Путин предложил включить развитие внутреннего туризма в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, который готовит правительство РФ, и форсировать возможности на этом направлении.
Российская газета 09:40
Хоккей
НХЛ отреагировала на скандал вокруг форварда «Вашингтона»
Национальная хоккейная лига опубликовала заявление на своём официальном сайте по ситуации с комментариями нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Брендана Лайпсика.
News.ru 03:40
Общество
Верховный суд Карелии оставил в СИЗО историка Дмитриева
6 мая 155 общественных деятелей попросили председателя ВС Карелии Анатолия Накваса освободить 64-летнего историка, поскольку в петрозаводском СИЗО, где он содержится три года, выявлены случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Интерфакс 06:02
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне
Сервис «Кинопоиск» в преддверии 75-летия Победы провел опрос среди своих пользователей и определил, какие фильмы о войне россияне любят больше всего.
Петрозаводск говорит 07:11
Происшествия
Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге залили газировкой
Жительница Санкт-Петербурга залила газировкой Вечный огонь на Марсовом поле. Камера наблюдения зафиксировала злоумышленницу.
Вести.Ru 06:41
Экономика
ЦБ и правительство подписали соглашение по акциям Сбербанка
Банк России 30 апреля подписал акционерное соглашение по Сбербанку с правительством, сообщается на сайте регулятора.
Коммерсантъ 07:13
Происшествия
Суд перенес на 20 мая рассмотрение дела участника «Нового величия»
Москва, 5 мая 2020, 12:13 — REGNUM Люблинский суд Москвы перенес на 20 мая заседание по делу участника «Нового величия» Павла Ребровского, ранее признавшего свою вину и пошедшего на сделку со следствием, говорится на сайте суда.
REGNUM 05 мая в 05:13
Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлили до 31 мая
В Москве действие выданных ранее рабочих пропусков автоматически продлевается до 31 мая, порядок получения одноразовых цифровых пропусков остается прежним.
РБК 09:37
Происшествия
Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства
1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками.
Lenta.ru 04:35
Политика
США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву
Взрыв над Москвой 100-мегатонной (в тротиловом эквиваленте) термоядерной бомбы может привести к поражению северо-восточной части региона, а также почти всей Ярославской области.
Lenta.ru вчера в 17:12
Спорт
Assassin’s Creed Valhalla не станет самой масштабной игрой серии
CyberSport.ru 05:48
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Татьяна Паркина
Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
Кино
Создатель «Черного зеркала» не собирается работать над шестым сезоном
Интересно, что ранее, по завершении пятого сезона, Брукер дал понять, что он намерен и дальше развивать «Черное зеркало», рассматривая для этого разные форматы, включая спин-оффы и новые интерактивные эпизоды вслед за «Брандашмыгом».
Popcornnews.ru 06:20
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
Общество
Перевозчикам могут разрешить не возвращать пассажирам деньги за билеты
Правительство России может позволить воздушным, железнодорожным, морским и речным перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 03:30