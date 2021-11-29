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«Газпром» прогнозирует дальнейший прирост финансовых показателей в четвертом квартале

Крупнейший экспортер российского газа отчитался о финансовых результатах за девять месяцев 2021 года.
Экономика сегодня
"Очевидно, что в IV квартале цена наших поставок в Европу будет значительно выше, что позитивно скажется на результатах всего года", - добавил Садыгов.
ТАСС
В период с января по сентябрь дивидендная база корпорации составила 1 триллион 407 миллиардов рублей.
Экономика сегодня
EBITDA "Газпрома" в III квартале также оказалась абсолютно рекордной для квартальных показателей за всю историю холдинга и в 2,4 раза больше результата аналогичного периода прошлого года - 809 млрд рублей.
ТАСС

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«Газпром» прогнозирует дальнейший прирост финансовых показателей в четвертом квартале
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