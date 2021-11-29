Экономика сегодня«Газпром» прогнозирует дальнейший прирост финансовых показателей в четвертом кварталеКрупнейший экспортер российского газа отчитался о финансовых результатах за девять месяцев 2021 года.Экономика сегодня"Очевидно, что в IV квартале цена наших поставок в Европу будет значительно выше, что позитивно скажется на результатах всего года", - добавил Садыгов.ТАССВ период с января по сентябрь дивидендная база корпорации составила 1 триллион 407 миллиардов рублей.Экономика сегодняEBITDA "Газпрома" в III квартале также оказалась абсолютно рекордной для квартальных показателей за всю историю холдинга и в 2,4 раза больше результата аналогичного периода прошлого года - 809 млрд рублей.ТАССЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняT24Подробнее о событии«Газпром» прогнозирует дальнейший прирост финансовых показателей в четвертом кварталеЭкономика сегодня11:02«Газпром» ожидает «впечатляющих» финансовых итогов годаТВ Центр05:09Заместитель Председателя Правления «Газпрома» прокомментировал итоги финансовой деятельности 9 месяцевT2402:51«Газпром» ожидает «еще более впечатляющих» финансовых итогов в IV кварталеТАСС03:27Показать ещёОценитьПоделиться