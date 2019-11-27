Общество

КоммерсантъКоммерсантъ«Газпром» проиграл Украине апелляцию в Швеции

Суд отклонил жалобу компании на решение арбитража по контракту на поставку газа Апелляционный суд Швеции, как и ожидалось, отказал «Газпрому» в попытке оспорить решение Стокгольмского арбитража по контракту с «Нафтогазом Украины» по поставке газа от 2009 года.
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Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»

BFM.ru09:28

Раскрыты детали решения суда по газовому спору с Украиной

Lenta.ru08:48

В Госдуме оценили отказ по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

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RT на русском07:34

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Эхо Москвы06:00

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Известия05:53

«Газпром» должен возместить «Нафтогазу» более €1 млн судебных расходов

ТАСС06:34
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 11:41, Ашберн
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Большое Красное Пятно Юпитера представляет собой самый мощный шторм в Солнечной системе.
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В Госдуме оценили условия Киева для заключения контракта на транзит

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что контракт на транзит российского газа в ЕС должен быть по европейским правилам и на длительный срок.
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На Украине задержали бизнесмена Альперина

Бизнесмен Вадим Альперин, которого президент Украины Владимир Зеленский накануне назвал «крёстным отцом контрабанды», задержан Национальным антикоррупционным бюро.
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Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы Центра «Э» Ингушетии

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В вечной мерзлоте в Сибири нашли щенка возрастом 18 тыс. лет

В Сибири ученые нашли сохранившееся в вечной мерзлоте тело щенка, пролежавшее во льдах около 18 тыс. лет, пишут СМИ.
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Путин поучаствовал в закладке корабля на «Адмиралтейских верфях»

Президент России Владимир Путин посетил завод «Адмиралтейские верфи», где осмотрел подлодку «Петропавловск-Камчатский», ледокол «Виктор Черномырдин» и патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин».
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Interfax-Russia.ru - Глава Минздрава Вероника Скворцова провела встречу с трансплантологом Михаилом Каабаком и решила дать возможность врачу и его коллеге Надежде Бабенко возможность работать в Национальном медицинском исследовательском Центре (НМИЦ здоровья детей), откуда они были раньше уволены.
Интерфакс - Россия вчера в 07:42
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Случайно запустившие ракету в Крыму военные выплатят 31 млн рублей

1 октября 2017 года во время подготовки к проверке ракеты на автоматизированном оборудовании Чебанов и Зверев нарушили правила безопасности, что привело к несанкционированному запуску ракеты Х-29ТД.
Известия вчера в 04:28
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«Ассистент» Google превратит Android-смартфоны в смарт-дисплеи

Компания Google рассказала об особенностях работы режима Ambient Mode для "Ассистента", наделяющего Android-смартфон функциями смарт-экрана.
Вести.Хайтек вчера в 06:14
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Назван фильм, который имеет больше всего шансов на «Оскар» в 2020 году

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Лидером среди красных вин стало Каберне Качинское крымского Инкерманского завода марочных вин урожая 2015 года, а лучшим белым вином признали напиток, производимый компанией «Кубань Вино».
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На Украине электростанции приостановили работу в знак протеста

Бурштынская (Ивано-Франковская область) и Приднепровская ТЭС (Днепр) на Украине остановили работу, требуя прекратить импорт электроэнергии из России и Белоруссии.
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В МИД предложили распространить «закон Димы Яковлева» на все страны

В МИД России предложили распространить действие «закона Димы Яковлева» не только на американцев, но на все страны.
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Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» вышел в Белое море для испытания вооружения

В среду первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" вышел в Белое море из Северодвинска на очередной этап заводских ходовых испытаний.
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Сборная России по пляжному футболу вышла в плей-офф ЧМ

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу сборная России обыграла Белоруссию – 5:3.
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Объявили цены на Lada Vesta 2020 модельного года

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Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери

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В России могут ввести маркировку домашних животных

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