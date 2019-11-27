Общество
Коммерсантъ«Газпром» проиграл Украине апелляцию в Швеции
Суд отклонил жалобу компании на решение арбитража по контракту на поставку газа Апелляционный суд Швеции, как и ожидалось, отказал «Газпрому» в попытке оспорить решение Стокгольмского арбитража по контракту с «Нафтогазом Украины» по поставке газа от 2009 года.
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Шоу-бизнес
Виктория Боня улетела отмечать 40-летие на Мальдивы
Космос
Сообщения о гибели Большого Красного Пятна Юпитера сильно преувеличены
Большое Красное Пятно Юпитера представляет собой самый мощный шторм в Солнечной системе.
Политика
Законопроект о выплате пенсий жителям Донбасса внесли в Раду
Депутаты Верховной рады внесли законопроект, согласно которому будут выплачиваться пенсии жителям части Донбасса, находящейся вне контроля Киева, пишет RNS.
Политика
Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины
Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Политика
Путин обнял заплакавшую жительницу Петербурга
На встрече с жителями Санкт-Петербурга Владимир Путин обнял заплакавшую при нем пожилую женщину .
Армия и оружие
Турция показала видео испытаний С-400 против F-16
Общество
Снежный покров в Москве ляжет 1 декабря
Шоу-бизнес
Брэд Питт пригласил на свидание двух женщин сразу
Напомним, Алия – далеко не первая дама, роман с которой приписывают Питту после крушения его брака с Анджелиной Джоли.
Политика
В Госдуме оценили условия Киева для заключения контракта на транзит
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что контракт на транзит российского газа в ЕС должен быть по европейским правилам и на длительный срок.
Политика
На Украине задержали бизнесмена Альперина
Бизнесмен Вадим Альперин, которого президент Украины Владимир Зеленский накануне назвал «крёстным отцом контрабанды», задержан Национальным антикоррупционным бюро.
Кино
Режиссёр новых «Ангелов Чарли» снимет «Женщину-невидимку»
Наука
В вечной мерзлоте в Сибири нашли щенка возрастом 18 тыс. лет
В Сибири ученые нашли сохранившееся в вечной мерзлоте тело щенка, пролежавшее во льдах около 18 тыс. лет, пишут СМИ.
Политика
Путин поучаствовал в закладке корабля на «Адмиралтейских верфях»
Президент России Владимир Путин посетил завод «Адмиралтейские верфи», где осмотрел подлодку «Петропавловск-Камчатский», ледокол «Виктор Черномырдин» и патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин».
Здоровье
Скворцова вернула трансплантолога Каабака в НМИЦ здоровья детей
Interfax-Russia.ru - Глава Минздрава Вероника Скворцова провела встречу с трансплантологом Михаилом Каабаком и решила дать возможность врачу и его коллеге Надежде Бабенко возможность работать в Национальном медицинском исследовательском Центре (НМИЦ здоровья детей), откуда они были раньше уволены.
Общество
Случайно запустившие ракету в Крыму военные выплатят 31 млн рублей
1 октября 2017 года во время подготовки к проверке ракеты на автоматизированном оборудовании Чебанов и Зверев нарушили правила безопасности, что привело к несанкционированному запуску ракеты Х-29ТД.
Гаджеты
«Ассистент» Google превратит Android-смартфоны в смарт-дисплеи
Компания Google рассказала об особенностях работы режима Ambient Mode для "Ассистента", наделяющего Android-смартфон функциями смарт-экрана.
Общество
В Роскачестве назвали лучшее вино страны
Лидером среди красных вин стало Каберне Качинское крымского Инкерманского завода марочных вин урожая 2015 года, а лучшим белым вином признали напиток, производимый компанией «Кубань Вино».
Политика
На Украине электростанции приостановили работу в знак протеста
Бурштынская (Ивано-Франковская область) и Приднепровская ТЭС (Днепр) на Украине остановили работу, требуя прекратить импорт электроэнергии из России и Белоруссии.
Политика
В МИД предложили распространить «закон Димы Яковлева» на все страны
В МИД России предложили распространить действие «закона Димы Яковлева» не только на американцев, но на все страны.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» вышел в Белое море для испытания вооружения
В среду первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" вышел в Белое море из Северодвинска на очередной этап заводских ходовых испытаний.
Спорт
Сборная России по пляжному футболу вышла в плей-офф ЧМ
В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу сборная России обыграла Белоруссию – 5:3.
Авто
Объявили цены на Lada Vesta 2020 модельного года
На официальном сайте АВТОВАЗ появились прайс-листы на модели семейства LADA Vesta 2020 модельного года.
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери
Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Космос
На МКС из строя вышли все туалеты
На борту Международной космической станции из строя вышли все туалеты, в связи с чем астронавты вынуждены пользоваться памперсами.