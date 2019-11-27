Суд отклонил жалобу компании на решение арбитража по контракту на поставку газа Апелляционный суд Швеции, как и ожидалось, отказал «Газпрому» в попытке оспорить решение Стокгольмского арбитража по контракту с «Нафтогазом Украины» по поставке газа от 2009 года.

Политика Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.

Политика Путин обнял заплакавшую жительницу Петербурга На встрече с жителями Санкт-Петербурга Владимир Путин обнял заплакавшую при нем пожилую женщину .

Политика В Госдуме оценили условия Киева для заключения контракта на транзит Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что контракт на транзит российского газа в ЕС должен быть по европейским правилам и на длительный срок.

Политика На Украине задержали бизнесмена Альперина Бизнесмен Вадим Альперин, которого президент Украины Владимир Зеленский накануне назвал «крёстным отцом контрабанды», задержан Национальным антикоррупционным бюро.

Здоровье Скворцова вернула трансплантолога Каабака в НМИЦ здоровья детей Interfax-Russia.ru - Глава Минздрава Вероника Скворцова провела встречу с трансплантологом Михаилом Каабаком и решила дать возможность врачу и его коллеге Надежде Бабенко возможность работать в Национальном медицинском исследовательском Центре (НМИЦ здоровья детей), откуда они были раньше уволены.

Общество Случайно запустившие ракету в Крыму военные выплатят 31 млн рублей 1 октября 2017 года во время подготовки к проверке ракеты на автоматизированном оборудовании Чебанов и Зверев нарушили правила безопасности, что привело к несанкционированному запуску ракеты Х-29ТД.

Общество В Роскачестве назвали лучшее вино страны Лидером среди красных вин стало Каберне Качинское крымского Инкерманского завода марочных вин урожая 2015 года, а лучшим белым вином признали напиток, производимый компанией «Кубань Вино».

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Шоу-бизнес Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.