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«Газпром»: прокачка газа в Европу по трубопроводу «Ямал» проходит в полном объеме

По информации «Газпрома», заявки европейских потребителей выполняются в полном объеме.
Lenta.ru
Прокачка газа в Европу по трубопроводу Ямал - Европа прекратилась
 утром в субботу, следует из данных европейского газотранспортного оператора Gascade.
ТАСС
Как свидетельствуют данные Gascade, в небольших объемах даже начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении.
ТАСС
Транснациональный газопровод Ямал - Европа проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии.
ТАСС

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В «Газпроме» рассказали о ситуации с прокачкой по трубопроводу «Ямал - Европа»
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Gascade заявил о прекращении прямого физического потока по газопроводу «Ямал-Европа»
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