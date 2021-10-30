ОАЭ отозвали посла из Ливана в солидарность с Саудовской Аравией

Объединенные Арабские Эмираты приняли решение отозвать своего посла в Ливане для консультаций в солидарность с позицией Саудовской Аравии, а также заявили о запрете для своих граждан на посещение Ливана, сообщает агентство WAM со ссылкой на заявление МИД страны.