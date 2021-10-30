Объединенные Арабские Эмираты приняли решение отозвать своего посла в Ливане для консультаций в солидарность с позицией Саудовской Аравии, а также заявили о запрете для своих граждан на посещение Ливана, сообщает агентство WAM со ссылкой на заявление МИД страны.
Напомним, что на матч с «Тоттенхэмом» «Манчестер Юнайтед» приезжает не оправившись после поражения от «Ливерпуля» со счетом 0:5. Источники предполагают, что поражение в матче с «Тоттенхэмом» может лишить Уле Гуннара Сульшера поста главного тренера в «МЮ».
Примерно каждый 12-й автомобиль разворачивается после проверки на блокпостах, организованных на въездах в Севастополь, из-за отсутствия у водителей и пассажиров QR-кодов, сообщил журналистам заместитель директора департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.