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«Газпром»: прокачка газа в Европу по трубопроводу «Ямал» проходит в полном объеме

По информации «Газпрома», заявки европейских потребителей выполняются в полном объеме.
Lenta.ru
Как свидетельствуют данные Gascade, в небольших объемах даже начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении.
ТАСС
Газопровод «Ямал-Европа» проходит по территории четырех государств — России, Белоруссии, Польши и Германии.
Lenta.ru
27 октября Владимир Путин поручил «Газпрому» после завершения закачки в хранилища в России заняться повышением запасов газа в Австрии и Германии, уточняет «Коммерсантъ».
Говорит Москва

Подробнее о событии

«Газпром»: прокачка газа по трубопроводу «Ямал — Европа» проходит по фактическим заявкам
РИА Новости11:34
Gascade заявил о прекращении прямого физического потока по газопроводу «Ямал-Европа»
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