Lenta.ru«Газпром»: прокачка газа в Европу по трубопроводу «Ямал» проходит в полном объемеПо информации «Газпрома», заявки европейских потребителей выполняются в полном объеме.Lenta.ruКак свидетельствуют данные Gascade, в небольших объемах даже начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении.ТАССГазопровод «Ямал-Европа» проходит по территории четырех государств — России, Белоруссии, Польши и Германии.Lenta.ru27 октября Владимир Путин поручил «Газпрому» после завершения закачки в хранилища в России заняться повышением запасов газа в Австрии и Германии, уточняет «Коммерсантъ».Говорит МоскваЧитать далееСвернутьЦарьградЦарьградLife.ruИА Красная ВеснаREGNUMЭкономика сегодняВечерняя МоскваРусская ПланетаГлагоLТелеканал 360°Комсомольская правдаНовые ИзвестияiReactorПрофильРЕН ТВМолваГЛАС.RUРосбалтRuBaltic.RuПятый каналПодробнее о событии«Газпром»: прокачка газа по трубопроводу «Ямал — Европа» проходит по фактическим заявкамРИА Новости11:34Gascade заявил о прекращении прямого физического потока по газопроводу «Ямал-Европа»Интерфакс05:09Самое цитируемоеВ «Газпроме» рассказали о ситуации с прокачкой по трубопроводу «Ямал - Европа»Газета.Ru11:40«Газпром»: прокачка газа в Европу по трубопроводу «Ямал» проходит в полном объемеLenta.ru11:36«Газпром» отреагировал на сообщения об остановке транзита через ПольшуРБК12:38«Газпром» заявил о выполнении заявок европейских потребителей в полном объемеТАСС11:00«Газпром» прокомментировал данные об остановке прокачки по газопроводу «Ямал–Европа»Известия10:59Показать ещёОценить962Поделиться