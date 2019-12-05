Сроки такие, жесткие — в течение полугода все обсчитать и выдать предложения.

"Газпром" в течение полугода должен просчитать, насколько выгодна для России прокладка газопровода в Китай через Монголию, заявил в четверг вице-премьер РФ Алексей Гордеев.

«Газпром» проработает вопрос о газопроводе в Китай через Монголию

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