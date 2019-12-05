Политика

РИА НовостиРИА НовостиПремьер Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай

Премьер-министр Монголии Ухнагийн Хурэлсух заявил о старте проекта газопровода из России в Китай через территорию Монголии.
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Алексей Гордеев
Сроки такие, жесткие — в течение полугода все обсчитать и выдать предложения.
— Алексей Гордеев, российский политикLenta.ru 09:59

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