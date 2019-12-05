Сроки такие, жесткие — в течение полугода все обсчитать и выдать предложения.

Премьер-министр Монголии Ухнагийн Хурэлсух заявил о старте проекта газопровода из России в Китай через территорию Монголии.

Премьер Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай

Спорт Эксперты: Родченков из США изменял данные московской лаборатории Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, эмигрировавший в США, вместе с коллегами вносил изменения в систему управления данными лаборатории (LIMS), находясь в Калифорнии.

Энергетика ОПЕК одобрила сокращение добычи нефти до 1,7 млн баррелей в сутки Ранее News.ru писал, что страны ОПЕК+ могут обсудить дополнительное сокращение добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки к текущей квоте в 1,2 млн баррелей в сутки в качестве основного сценария после марта 2020 года.

Политика Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Экономика Госдума повысит МРОТ на 850 рублей Как отметило издание, на практике МРОТ в разных регионах будет расти по-разному, но минимальная надбавка составит 850 рублей.

Общество МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости В МВД России выступили против возможности понижения ненаказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час, заявил руководитель ведомства Владимир Колокольцев.

Футбол Массимо Каррера возглавит греческий АЕК Массимо Каррера получил широкую известность по работе в московском "Спартаке", в 2016 году сменил на посту тренера Дмитрия Аленичева и с первой попытки принес долгожданное чемпионство.

Происшествия ДТП с 13 машинами в Петербурге спровоцировал пьяный водитель Управлявший автомобилем Audi A7 мужчина, из-за которого произошла авария с участием 13 машин на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Общество Сахалинцев и курильчан ждет морозная неделя Прошедшая неделя отметилась глубоким циклоном, который вышел в Охотское море и стоял там двое суток.

Армия и оружие CNN: США могут перебросить на Ближний Восток до 7 тыс. военнослужащих В среду глава пресс-службы Пентагона Алисса Фарах опровергла информацию газеты The Wall Street Journal, которая сообщила со ссылкой на должностных лиц США, что вашингтонская администрация рассматривает возможность наращивания своего военного присутствия на Ближнем Востоке за счет переброски 14 тыс. военнослужащих и десятков кораблей в целях противодействия Ирану.

Шоу-бизнес Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.