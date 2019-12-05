Политика
РИА НовостиПремьер Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай
Премьер-министр Монголии Ухнагийн Хурэлсух заявил о старте проекта газопровода из России в Китай через территорию Монголии.
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Сроки такие, жесткие — в течение полугода все обсчитать и выдать предложения.
— Алексей Гордеев, российский политикLenta.ru 09:59
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Спорт
Эксперты: Родченков из США изменял данные московской лаборатории
Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, эмигрировавший в США, вместе с коллегами вносил изменения в систему управления данными лаборатории (LIMS), находясь в Калифорнии.
Культура
Певцов сказал Урганту, что Познер съездит в Нидерланды и без него
Изданию Daily Storm Певцов сказал, что в Нидерланды Познер совершенно спокойно поедет и без него.
Энергетика
ОПЕК одобрила сокращение добычи нефти до 1,7 млн баррелей в сутки
Ранее News.ru писал, что страны ОПЕК+ могут обсудить дополнительное сокращение добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки к текущей квоте в 1,2 млн баррелей в сутки в качестве основного сценария после марта 2020 года.
Политика
Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста
Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции
Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Экономика
Госдума повысит МРОТ на 850 рублей
Как отметило издание, на практике МРОТ в разных регионах будет расти по-разному, но минимальная надбавка составит 850 рублей.
Хоккей
Овечкин починил шлем паяльной лампой во время матча НХЛ
Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин починил шлем паяльной лампой во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
В МВД России выступили против возможности понижения ненаказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час, заявил руководитель ведомства Владимир Колокольцев.
Кино
Журнал «КиноРепортер» вручил премию «Событие года»
Экономика
Киев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев рассказал о процедуре взыскания долгов с "Газпрома" по иску, удовлетворенному Стокгольмским арбитражем.
Общество
Попавшее под санкции США российское судно арестовано в Сингапуре
Российское судно «Севастополь», попавшее под санкции США, арестовано властями порта Сингапура за долги.
Футбол
Массимо Каррера возглавит греческий АЕК
Массимо Каррера получил широкую известность по работе в московском "Спартаке", в 2016 году сменил на посту тренера Дмитрия Аленичева и с первой попытки принес долгожданное чемпионство.
Здоровье
Следком присоединился к проверке сахалинской областной больницы
Следственный отдел Южно-Сахалинска присоединился к проверке областной больницы.
Хоккей
Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Торонто» в матче НХЛ
"Колорадо Эвеланш" обыграл на выезде "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном разговоре с Зеленским
Российский пранкер Алексей Столяров, известный как Лексус, заявил, что ему удалось дозвониться до президента Украины Владимира Зеленского.
Кино
Тимур Бекмамбетов представил фильм «Война токов»
Картина рассказывает о конкурентной борьбе Эдисона и Вестингауза. В Москве состоялся закрытый показ фильма "Война токов".
Происшествия
ДТП с 13 машинами в Петербурге спровоцировал пьяный водитель
Управлявший автомобилем Audi A7 мужчина, из-за которого произошла авария с участием 13 машин на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Общество
Сахалинцев и курильчан ждет морозная неделя
Прошедшая неделя отметилась глубоким циклоном, который вышел в Охотское море и стоял там двое суток.
Общество
В США умер сбежавший из СССР бывший майор КГБ
В США в возрасте 73 лет умер бывший майор КГБ Виктор Шеймов, бежавший из СССР в 1980 году.
Происшествия
В США четыре человека погибли в перестрелке после ограбления магазина
Четыре человека были убиты на юге американского штата Флорида после попытки ограбления ювелирного магазина и захвата заложника.
Спорт
Российская гимнастка сорвалась с большой высоты и сломала позвоночник
Российская гимнастка Евгения Асонова сорвалась с восьмиметровой высоты во время соревнований Second International Air Athletics Championship в Риге.
Армия и оружие
CNN: США могут перебросить на Ближний Восток до 7 тыс. военнослужащих
В среду глава пресс-службы Пентагона Алисса Фарах опровергла информацию газеты The Wall Street Journal, которая сообщила со ссылкой на должностных лиц США, что вашингтонская администрация рассматривает возможность наращивания своего военного присутствия на Ближнем Востоке за счет переброски 14 тыс. военнослужащих и десятков кораблей в целях противодействия Ирану.
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске
Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
Происшествия
Ростовский суд вынес приговор экс-депутату Госдумы
В Ростове-на-Дону вынесен приговор бывшему депутату Госдумы РФ, экс-руководителю Ростовского электрометаллургического завода.
Общество
Обвинение попросило четыре года колонии студенту ВШЭ Егору Жукову
Армия и оружие
«Джокер ДНР» выдал новые детали уничтожения в Донбассе элитных спецназовцев СБУ
Анонимный Telegram-канал «Джокер ДНР» раскрыл новые детали произошедшей в прошлую субботу ликвидации двух элитных спецназовцев Службы безопасности Украины в зоне конфликта в Донбассе.
Общество
Последние 10 лет могут стать самыми теплыми в истории наблюдений
Всемирная метеорологическая организация (ВМО) прогнозирует, что период 2010-2019 годов с высокой степенью вероятности станет самым теплым десятилетием в истории наблюдений за погодой и климатом, а 2019 год войдет в тройку самых теплых годов.