Политика

РИА НовостиРИА Новости«Газпром» проработает вопрос о газопроводе в Китай через Монголию

"Газпром" в течение полугода должен просчитать, насколько выгодна для России прокладка газопровода в Китай через Монголию, заявил в четверг вице-премьер РФ Алексей Гордеев.
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Алексей Гордеев
Сроки такие, жесткие — в течение полугода все обсчитать и выдать предложения.
— Алексей Гордеев, российский политикLenta.ru 09:59

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