Политика

ВедомостиВедомости«Газпром» просит Германию не ограничивать доступ на европейский рынок

На запрос «Ведомостей», отправленный вечером 16 января, представитель BNetzA не ответил. Газовая директива ЕС – один из ключевых документов европейского энергетического законодательства. Она регулирует рынки газа на территории Евросоюза.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

Немецкий регулятор поможет вывести «Северные потоки» из-под директивы ЕС

Российская газетавчера в 23:14

Регулятор ФРГ принял заявки на выведение «Северных потоков» из-под действия директивы ЕС

ТАССвчера в 08:41

Газпром попросил Германию вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

РБКвчера в 20:35

«Газпром» просит Германию не ограничивать доступ на европейский рынок

Ведомостивчера в 16:01

Операторы «Северных потоков» попросили освободить их от газовой директивы ЕС

Известиявчера в 10:05

«Газпром» обратился к Берлину с просьбой по «Северным потокам»

News.ruвчера в 21:43

Варшава и Киев следят, чтобы «Северный поток-2» не обошел Газовую директиву

Евразия Dailyвчера в 09:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 01:18, Ашберн
Политика

Рябков: внешняя политика России не изменится после смены правительства

Внешняя политика России не изменится после смены правительства, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
РИА Новости 01:09
Политика

Мишустин предложил тотальный контроль за доходами всех домохозяйств

Выстроить систему тотального контроля за доходами всех домохозяйств с целью предоставления адресной помощи предложил кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин.
REGNUM вчера в 03:27
Происшествия

Пропавшую в Новосибирской области десятилетнюю девочку нашли живой

ТАСС вчера в 21:33
Общество

Выплаты на детей от 3 до 7 лет введут в России

В России введут ежемесячные выплаты для семей с детьми от 3 до 7 лет.
За облаками 15 января в 23:38
Общество

Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика

Известия вчера в 05:49
Политика

Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы

Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 20:25
Политика

Мишустин проводит встречи с депутатами Госдумы

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин прибыл в Государственную думу, сообщает советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова в своем Telegram.
Наша версия вчера в 02:20
Армия и оружие

Госдеп США сообщил о готовности атаковать Россию так же, как Иран

Глава дипломатического ведомства США Майкл Помпео заявил, что американская атака на багдадский аэропорт и ликвидация иранского генерала Сулеймани является сдерживающей стратегией Вашингтона.
Военное дело вчера в 15:04
Политика

Названы сроки голосования по поправкам в Конституцию РФ

В России до 1 мая проведут голосование по поправкам в Конституцию, которые предложил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совфеде.
Москва 24 вчера в 06:03
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram

Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram Напомним, что Сергей Лазарев является дважды папой.
Вокруг ТВ вчера в 09:02
Экономика

ЦБ предъявил претензии на 195 млрд рублей за крах еще одного банка

ЦБ 10 декабря направил претензию (есть у «Ведомостей») лицам, контролировавшим Московский индустриальный банк (МИнБ), с требованием погасить убытки на 195,3 млрд руб., рассказал человек, близкий к банку, знающий содержание документа.
Ведомости вчера в 16:03
Армия и оружие

Документы об освобождении Варшавы рассекретило Минобороны

Министерство обороны опубликовало документы об освобождении Варшавы от фашистов в честь 75-летия событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 19:29
Общество

Роскачество рассказало о мошенничестве через банкоматы

Специалисты Роскачества рассказали, как не стать жертвой мошенников при пользовании банкоматами.
Известия 00:00
Шоу-бизнес

Виктория Боня ответила на обвинения в «чрезмерной любви к фотошопу»

Особо внимательные пользователи Сети заметили, что отражение руки в зеркале не совпадает с тем, как она изображена на фотографии.
Народные новости вчера в 21:02
Политика

Зеленский снизил возраст призыва в армию

Власти Украины приняли решение о снижении призывного возраста в Вооруженные силы страны с 20 до 18 лет.
VSE42.RU вчера в 11:28
Политика

В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
РИА Новости 15 января в 15:05
Происшествия

На М-10 в Тверской области пассажира иномарки насмерть сбила фура

Московский Комсомолец 01:06
Общество

Несколько трасс в Оренбургской области продолжают оставаться закрытыми

Речь идет об автодороге Оренбург - Орск (от поселка Краснощеково до поворота на Гай), участке дороги Каменоозерное - Медногорск со 177 по 184 км и дороги на Казахстан.
56orb.ru 00:46
Происшествия

Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском вчера в 07:26
Общество

«Йцукен» и «солнышко» вошли в число самых популярных паролей в России

Самыми популярными паролями у россиян по итогам 2019 года стали слова «пароль», «йцукен» и «я», сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование DeviceLock.
РБК вчера в 19:38
Армия и оружие

СБУ заявила, что схватила служащую Нацгвардии — «шпионку» ДНР

Служба безопасности Украины заявила, что якобы разоблачила и схватила в Мариуполе бывшую военнослужащую Национальной гвардии, которая работала на ДНР.
Rusvesna.su вчера в 23:31
Общество

Капитализация Alphabet достигла $1 трлн

Alphabet стала четвертой компанией, преодолевшей отметку в $1 трлн, после Apple, Amazon и Microsoft.
Коммерсантъ вчера в 18:48
Музыка

Михаил Мишустин написал несколько песен для Григория Лепса

Vologda-poisk.ru вчера в 08:35
Авто

АвтоВАЗ начал продажи обновленного Lada 4x4

Компания "АвтоВАЗ" сообщила о начале продаж модернизированной LADА 4x4.
Новые автомобили 15 января в 03:17
Хоккей

Овечкин сделал хет-трик и принес победу «Вашингтону»

REGNUM 00:20
Экономика

Банк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка

Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. ПФС-Банк был зарегистрирован Банком России 7 июля 1993 года.
ТАСС 00:56
Происшествия

Пассажир снял посадку SSJ-100 на недостроенную полосу в Домодедове

Вести.Ru вчера в 17:33
Политика

Медведев готовил реформу политической системы

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
News.ru 15 января в 21:31
Авто

Пять главных ошибок на мойке, которые убивают автомобиль

Эксперты «Российской газеты» назвали пять главных ошибок на мойке, способных «убить» автомобиль.
Автоновости дня вчера в 09:58
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в суде в Новокузнецке

В четверг утром мужчина открыл стрельбу из ружья в здании мирового суда в центре Новокузнецка.
Интерфакс 15 января в 22:52
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное