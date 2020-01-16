Политика
Ведомости«Газпром» просит Германию не ограничивать доступ на европейский рынок
На запрос «Ведомостей», отправленный вечером 16 января, представитель BNetzA не ответил. Газовая директива ЕС – один из ключевых документов европейского энергетического законодательства. Она регулирует рынки газа на территории Евросоюза.
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Немецкий регулятор поможет вывести «Северные потоки» из-под директивы ЕС
Российская газетавчера в 23:14
Варшава и Киев следят, чтобы «Северный поток-2» не обошел Газовую директиву
Евразия Dailyвчера в 09:26
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Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
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Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин прибыл в Государственную думу, сообщает советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова в своем Telegram.
Армия и оружие
Госдеп США сообщил о готовности атаковать Россию так же, как Иран
Глава дипломатического ведомства США Майкл Помпео заявил, что американская атака на багдадский аэропорт и ликвидация иранского генерала Сулеймани является сдерживающей стратегией Вашингтона.
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Названы сроки голосования по поправкам в Конституцию РФ
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Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram
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Документы об освобождении Варшавы рассекретило Минобороны
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Роскачество рассказало о мошенничестве через банкоматы
Специалисты Роскачества рассказали, как не стать жертвой мошенников при пользовании банкоматами.
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Виктория Боня ответила на обвинения в «чрезмерной любви к фотошопу»
Особо внимательные пользователи Сети заметили, что отражение руки в зеркале не совпадает с тем, как она изображена на фотографии.
Политика
Зеленский снизил возраст призыва в армию
Власти Украины приняли решение о снижении призывного возраста в Вооруженные силы страны с 20 до 18 лет.
Политика
В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
Происшествия
На М-10 в Тверской области пассажира иномарки насмерть сбила фура
Общество
Несколько трасс в Оренбургской области продолжают оставаться закрытыми
Речь идет об автодороге Оренбург - Орск (от поселка Краснощеково до поворота на Гай), участке дороги Каменоозерное - Медногорск со 177 по 184 км и дороги на Казахстан.
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
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«Йцукен» и «солнышко» вошли в число самых популярных паролей в России
Самыми популярными паролями у россиян по итогам 2019 года стали слова «пароль», «йцукен» и «я», сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование DeviceLock.
Армия и оружие
СБУ заявила, что схватила служащую Нацгвардии — «шпионку» ДНР
Служба безопасности Украины заявила, что якобы разоблачила и схватила в Мариуполе бывшую военнослужащую Национальной гвардии, которая работала на ДНР.
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Капитализация Alphabet достигла $1 трлн
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Музыка
Михаил Мишустин написал несколько песен для Григория Лепса
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АвтоВАЗ начал продажи обновленного Lada 4x4
Компания "АвтоВАЗ" сообщила о начале продаж модернизированной LADА 4x4.
Экономика
Банк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка
Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. ПФС-Банк был зарегистрирован Банком России 7 июля 1993 года.
Происшествия
Пассажир снял посадку SSJ-100 на недостроенную полосу в Домодедове
Политика
Медведев готовил реформу политической системы
Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
Авто
Пять главных ошибок на мойке, которые убивают автомобиль
Эксперты «Российской газеты» назвали пять главных ошибок на мойке, способных «убить» автомобиль.
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Один человек погиб при стрельбе в суде в Новокузнецке
В четверг утром мужчина открыл стрельбу из ружья в здании мирового суда в центре Новокузнецка.