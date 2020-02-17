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Lenta.ruДва члена команды Миллера покинули «Газпром»
Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).
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Китайская студентка, обучающаяся в МГУ, была госпитализирована с подозрением на коронавирус.
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Assassin’s Creed Syndicate будут раздавать в Epic Games Store
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Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
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Украина продаст три убыточных порта в Черном море
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В Южно-Сахалинске огласили обвинение по делу о 17 депутатах-взяточниках и выборах в гордуму
В новом процессе фигурируют еще 17 взяток — их, по версии следствия, группа собирала с желающих стать депутатами городской думы Южно-Сахалинска в 2014 году.
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Автор саундтрека к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии
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В Китае из-за коронавируса отменили премьеру нового фильма про Бонда
В Пекине из-за вспышки коронавируса отменили запланированную на апрель премьеру 25-го фильма про Джеймса Бонда «Не время умирать».
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Миронов просит Генпрокуратуру проверить информацию о пытках обвиняемых по делу «Сети»
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов направил обращения в Генпрокуратуру и Верховный суд с просьбой проверить дело террористического сообщества "Сеть" на предмет получения показаний его фигурантов с применением физического насилия.
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Протоиерей Димитрий Смирнов объяснил, почему сравнил женщин, проживающих в гражданском браке, с проститутками.
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ЦБ разработал новые основания для блокировки счетов
Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов.
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Посол России в Турции продолжает получать угрозы в свой адрес
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Здоровье
В Хубэе число жертв коронавируса достигло 1789 человек
Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло почти 60 тысяч человек, зарегистрировано 93 новых смертельных случая, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Общество
В рейтинге регионов по качеству жизни лидируют Москва и Петербург
Самое высокое качество жизни зафиксировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
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Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
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Питерский врач-реаниматолог приступил к работе в Южно-Сахалинске
Наука
Машинное обучение используют для решения проблем квантовой оптики
Федерико, получивший первоклассное образование и степень доктора в области машинного обучения и систем искусственного интеллекта в Миланском университете Бикокка, характеризует полученные результаты как убедительный пример научного открытия в области квантовой физики, полученного на основе интеллектуального анализа экспериментальных данных.
Армия и оружие
В России могут отменить призыв в армию
Россия может перейти на полное оснащение армии контрактниками, однако для этого все равно необходим резерв из солдат срочной службы.
Биатлон
Логинов завоевал бронзу в пасьюте на чемпионате мира по биатлону
Российский биатлонист Александр Логинов стал третьим в гонке преследования на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве, Италия.
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Лобода отреагировала на инцидент с «пьяными» танцами
Исполнительница Светлана Лобода отреагировала на инцидент, из-за которого ее "обвинили" в "пьяных" танцах.