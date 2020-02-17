Общество

Lenta.ruLenta.ruДва члена команды Миллера покинули «Газпром»

Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).
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