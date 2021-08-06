Три модели Haval подорожали в России в августе 2021 года

Подорожание коснулось кроссоверов F7 и F7x, а также внедорожника H9, стоимость которых в августе выросла на 0,9 — 1,9%. Об этом «Автоновости дня» узнали от экспертов «Цена Авто».