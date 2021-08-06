ТАСС«Газпром» проводит анализ причин и последствий аварии на Уренгойском заводеПожар на заводе Газпрома в ЯНАО никак не скажется на поставках газа по газопроводу Ямал - Европа .Znak.comПоставки газа по Северному потоку пока сохраняются на прежнем уровне.Znak.comЗавод принадлежит ООО "Газпром переработка" и является основным производителем высококачественных продуктов переработки углеводородного сырья в ЯНАО.ТАССБыла приостановлена поставка нефтегазоконденсатной смеси на Сургутский завод по стабилизации конденсата.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruДума ТВZnak.comГазета.RuНовые ВедомостиКапитал страныДума ТВТелеканал 360°Курс делаРосбалтOilCapital.ruRT на русскомОбщественная служба новостейFBM.ruПодробнее о событии«Газпром» продолжил снижать поставки газа в ЕвропуLenta.ruвчера в 06:06Глава комитета ГД по энергетике: пожар на заводе «Газпрома» не повлияет на поставки газаZnak.com6 августа в 02:39«Газпром» проводит анализ причин и последствий аварии на Уренгойском заводеТАСС6 августа в 04:27«Газпром» анализирует последствия уренгойской аварии для поставок в РФ и ЕвропеИнтерфакс6 августа в 04:17Пожар на Ямале разогрел европейские рынкиФедералПресс6 августа в 07:51«Газпром» вдвое уменьшил прокачку по газопроводу «Ямал – Европа»Национальная служба новостей6 августа в 02:08Газпром сократил прокачку по газопроводу «Ямал – Европа»Взгляд.ру6 августа в 01:27Показать ещёОценитьПоделиться