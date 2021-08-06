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«Газпром» проводит анализ причин и последствий аварии на Уренгойском заводе

Пожар на заводе Газпрома в ЯНАО никак не скажется на поставках газа по газопроводу Ямал - Европа .
Znak.com
Поставки газа по Северному потоку пока сохраняются на прежнем уровне.
Znak.com
Завод принадлежит ООО "Газпром переработка" и является основным производителем высококачественных продуктов переработки углеводородного сырья в ЯНАО.
ТАСС
Была приостановлена поставка нефтегазоконденсатной смеси на Сургутский завод по стабилизации конденсата.
Интерфакс

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