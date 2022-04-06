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«Газпром» работает над переходом на оплату за газ в рублях

«Газпром» работает над реализацией механизма оплаты импортерами из недружественных стран поставок российского газа в рублях, прокомментировал процесс перехода зампред правления компании Виталий Маркелов, передает РИА Новости.
Lenta.ru
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют.
РИА Новости
Позже стало известно, что, например, венгерская компания обсуждает с «Газпромом» возможность платить за газ в рублях.
Lenta.ru
Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ.
РИА Новости

Подробнее о событии

«Газпром» готовится к переводу расчетов за газ на рубли
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