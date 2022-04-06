«Газпром» работает над реализацией механизма оплаты импортерами из недружественных стран поставок российского газа в рублях, прокомментировал процесс перехода зампред правления компании Виталий Маркелов, передает РИА Новости.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют.
Замглавы МИД Александр Грушко выразил надежду, что здравомыслие не позволит ЕС «играть с огнем», и Европа не будет устраивать экономическую и политическую блокаду анклава России — Калининградской области, сообщает ТАСС.