Минздрав Ставрополья опроверг информацию о подмене тел младенцев на кукол в роддоме

По сведениям, которые распространились по Интернету, подмена новорожденных на кукол произошла в перинатальном центре №1, но в Минздраве настаивают, что система безопасности в данном роддоме не позволила бы совершить такой обман.