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«Газпром» рассчитывает на ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» в 2021 году

«Газпром» ожидает, что ввод в эксплуатацию трансбалтийского газопровода «Северный поток — 2» состоится в 2021 году.В источнике
С чего всё началось
«Газпром» планирует ввести в эксплуатацию строящийся российский газопровод «Северный поток-2» в 2021 году, сообщает ТАСС
 со ссылкой на материалы презентации компании на межотраслевом мероприятии «Использование научно-технического потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса в интересах нефтегазовой отрасли».
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