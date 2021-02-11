«Газпром» рассчитывает на ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» в 2021 году
«Газпром» ожидает, что ввод в эксплуатацию трансбалтийского газопровода «Северный поток — 2» состоится в 2021 году.В источнике
С чего всё началось
«Газпром» планирует ввести в эксплуатацию строящийся российский газопровод «Северный поток-2» в 2021 году, сообщает ТАСС
со ссылкой на материалы презентации компании на межотраслевом мероприятии «Использование научно-технического потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса в интересах нефтегазовой отрасли».
Подробнее о событии
«Газпром» назвал сроки ввода «Северного потока – 2» в эксплуатацию
Московский Комсомолецвчера в 08:16
«Газпром» рассчитывает на ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» в 2021 году
RT на русскомвчера в 14:20