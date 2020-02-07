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Взгляд.руГазпром анонсировал рост цен на газ в Европе
Повышение цен на газ в Европе ожидается уже в 2021 году, заявила глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.
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«Газпром» обвалил украинский транзит, увеличив поставки через «Турецкий поток»
ИА "Реалист"09 февраля в 11:55
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 12:11, Ашберн
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что лично возглавит правительственную комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства.