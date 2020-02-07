Энергетика

Взгляд.руВзгляд.руГазпром анонсировал рост цен на газ в Европе

Повышение цен на газ в Европе ожидается уже в 2021 году, заявила глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В «Газпроме» заявили о возможном перераспределении поставок по «Турецкому потоку»

Известия11:36

Газпром заявил о возможности перевести газ с турецкой нитки «Турецкого потока» на европейскую

Взгляд.ру11:18

«Газпром» объяснил снижение транзита газа через Украину в январе

Rambler News Service11:47

«Газпром» может увеличить объемы поставок по «Турецкому потоку» в Европу

ТАСС11:11

Поставки газа из России в Европу сократились

News.ru11:55

«Турецкий поток» как инструмент борьбы за европейский газовый рынок

Независимая газетавчера в 09:23

«Газпром» обвалил украинский транзит, увеличив поставки через «Турецкий поток»

ИА "Реалист"09 февраля в 11:55
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 12:11, Ашберн
Происшествия

Историка Соколова оставили в СИЗО до конца следствия

Обвиняемый в убийстве своей аспирантки и возлюбленной Анастасии Ещенко историк Олег Соколов останется под арестом в московском СИЗО до окончания следственных действий, ориентировочно до середины апреля 2020 года.
REGNUM 11:53
Экономика

Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»

На встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле глава "Роснефти" Игорь Сечин представил проект "Восток Ойл", который может стать крупнейшим и наиболее перспективным проектом в мировой нефтегазовой отрасли.
Газета.Ru 10:21
Фигурное катание

Волосожар о Транькове: инициатором наших отношений оказалась я

RT на русском вчера в 12:22
Общество

ВОЗ дала официальное название коронавирусу

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала название коронавирусу — COVID-2019, заявил во вторник, 11 февраля, глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе пресс-конференции.
Известия 10:16
Политика

Преемница Меркель ушла в отставку

BFM.ru вчера в 08:56
Игры

Первое геймплейное видео и системные требования мотогонок TT Isle of Man: Ride on the Edge 2

Bigben Interactive и Kylotonn Racing Games выпустили первое официальное видео с записью игрового процесса TT Isle of Man: Ride on the Edge 2. Как заявляют разработчики, новая часть мотогонок будет более захватывающей и реалистичной, чем когда-либо прежде.
3DNews 09:56
Политика

Парламент Северной Македонии ратифицировал вступление в НАТО

Депутаты парламента Северной Македонии ратифицировали договор о вступлении страны в НАТО, сообщил во вторник, 11 февраля, глава партии «Социал-демократический союз Македонии» Зоран Заев.
Известия 11:42
Общество

Водонаеву вызвали в полицию за слова об абортах

News.ru вчера в 14:22
Общество

Жительница Калининграда пожаловалась на камеру в кабинете гинеколога

Проверка, которую проводит СК России по сообщению об установке видеокамер в гинекологическом кабинете одной из калининградских женских консультаций, взята на контроль в центральном аппарате ведомства.
Российская газета 10:11
Недвижимость

Минстрой разработает программу строительства арендного жилья

Минстрой России и «Дом.РФ» разработают программу строительства некоммерческого социального арендного жилья.
РБК 08:50
Кино

«Оскар» за лучший фильм удостоена картина «Паразиты»

Награду получила картина «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо. Впервые в истории «Оскара» победу празднует фильм не на английском языке.
Совершенно секретно вчера в 00:02
Армия и оружие

Появились сообщения об атаке турецкого F-16 на Ми-17 в Сирии

Lenta.ru 07:43
Культура

Первый выпуск ток-шоу «Док-Ток» с Собчак посвятили сестрам Хачатурян

ToDay News Ufa 04:40
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских счетов

Ранее эксперты назвали основные способы кражи денег с банковских счетов россиян.
Кубанские новости вчера в 00:05
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Газета.Ru 05:45
Экономика

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Интерфакс 08:16
Авто

Kia выпустит новый компактвэн на основе кроссовера Kia Seltos

Основой для новинки выступит популярный кроссовер Kia Seltos, который передаст некоторые детали кузова.
Rusargument 02:02
Происшествия

Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу

Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.
Коммерсантъ 11:19
Политика

В МИД России назвали возможные сроки встречи лидеров стран СБ ООН

Президент России Владимир Путин предложил провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании, поскольку странам нужно быть сплоченными перед угрозами возникновения шовинизма, расизма, ненависти, антисемитизма и других проявлений подобного рода.
Газета.Ru 11:21
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
РБК 03:50
Политика

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока —2»

«Газпром» рассчитывает запустить газопровод «Северный поток – 2» в конце 2020 года, говорится в презентации нефтяной компании, подготовленной ко Дню инвестора предприятия.
Известия 09:47
Армия и оружие

В Сети появилось видео испытаний фрегата «Адмирал Касатонов»

Минобороны опубликовало уникальные кадры испытаний первого серийного фрегата «Адмирал Касатонов» в Баренцевом море.
News.ru 03:34
Армия и оружие

Турция заявила о «нейтрализации» еще 51 сирийского военного в Идлибе

В Министерстве обороны Турции сообщили о "нейтрализации" еще 51 сирийского военного в Идлибе.
РИА Новости 12:09
Наука

Учёные выяснили, как остановить старение и диабет

ToDay News Ufa 09 февраля в 05:42
Общество

Еще 60 человек заболели коронавирусом на круизном лайнере в Японии

Вечерняя Москва вчера в 00:42
Общество

Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Lenta.ru 10:25
Шоу-бизнес

Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери

Американская актриса русско-сербского происхождения Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери Оушен.
Lenta.ru 09:51
Кино

Владимир Меньшов: «Мужчины лучше рассказывают о женщинах»

Аргументы и Факты вчера в 16:05
Экономика

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого предпринимательства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что лично возглавит правительственную комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства.
REGNUM 06:28
Происшествия

Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

РИА Новости 01:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное