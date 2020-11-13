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Lenta.ru
Lenta.ru

«Газпром» рассказал о планах по «Северному потоку-2»

«Газпром» рассказал о планах относительно «Северного потока-2». Компания Nord Stream 2 (оператор проекта и 100-процентная «дочка» «Газпрома») собирается изучить все сценарии завершения газопровода и найти способ закончить строительство.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

«Газпром» рассказал о работах по завершению «Северного потока — 2»

Работы на сухопутной площадке в Германии завершены, в России находятся на стадии завершения", — говорится в отчете. "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
РИА Новостивчера в 07:50
Подробнее о событии
Известия

В «Газпроме» сообщили о проработке различных сценариев завершения СП-2

Известиявчера в 08:09
Lenta.ru

«Газпром» рассказал о планах по «Северному потоку-2»

Lenta.ruвчера в 10:37
News.ru

Nord Stream 2 ищет варианты завершения «Северного потока — 2»

News.ruвчера в 10:01
Neftegaz.ru

Nord Stream 2 прорабатывает различные сценарии завершения строительства МГП Северный поток-2

Neftegaz.ru01:06
Газета.Ru

Nord Stream 2 прорабатывает различные сценарии завершения «Северного потока - 2»

Газета.Ruвчера в 08:00
ТАСС

Nord Stream 2 прорабатывает различные сценарии завершения «Северного потока - 2»

ТАССвчера в 07:48
ToDay News Ufa

Дания вынесла решение о строительстве Северный поток-2

ToDay News Ufa11 ноября в 10:17

Пентагон планирует профинансировать флот за счет армии и ВВС США

Проект развития ВМС США Battle Force 2045, предполагающий строительство более 500 кораблей, включая большое количество беспилотников, потребует значительного увеличения расходов на обновление флота.
Пентагон планирует профинансировать флот за счет армии и ВВС США
Профиль12 ноября в 13:47

Ведущий эпидемиолог Китая рассказал об особенностях коронавируса

Среди особенностей протекания коронавируса можно выделить высокую заразность бессимптомных носителей SARS-CoV-2 и вероятность повторного заражения, рассказал ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань на российско-китайском симпозиуме в онлайн-формате 13 ноября.
Известия17:15

МВД предложило усложнить процедуру возврата прав пьяным водителям в России

В рамках предложенного МВД законопроекта водители, которых поймали за рулем в алкогольном опьянении или отказались пройти медосвидетельствование, не смогут получить соответствующее разрешение на прохождение экзамена, чтобы заново получить права, пока не истечет срок административного наказания, передает РИА "Новости".
VSE42.RU21:29

В Волгоградской области пациента с COVID-19 нашли мертвым с ножевым ранением

"Сегодня в 4:05 мск в Светлоярской ЦРБ в палате обнаружен мертвый мужчина 87 лет, который находился на лечении, с ножевым ранением груди, в работающей кислородной маске", - сообщил собеседник агентства.
ТАСС05:22

СК возбудил дело из-за аварийной посадки Ан-124 в Новосибирске

Следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по факту аварийной посадки грузового самолета Ан-124 авиакомпании «Волга-Днепр» в Новосибирске.
Известиявчера в 11:25

Бузова расплакалась из-за оценок, Загитова позировала с судьями. Лучшие фото ледового шоу

В новом выпуске звёздные пары предстанут в образах персонажей известных отечественных лент Сегодня, 14 ноября, в эфире «Первого канала» будет показан седьмой выпуск нового сезона популярного шоу «Ледниковый период».
Центральная Служба Новостей03:36

Баг PlayStation 5 не дает загружать игры

В Японии и США консоль PlayStation 5 уже официально начали продавать, так что пользователи уже поставили себе приставку нового поколения и ожидают, когда на ней появятся крупные релизы.
Megaobzor.com03:53

Доходы членов правления «Газпрома» за девять месяцев выросли до 1,4 млрд рублей

Доходы членов правления "Газпрома", в состав которого входят 14 человек, по итогам января - сентября 2020 года выросли почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,403 млрд рублей, следует из отчета компании.
ТАССвчера в 08:29