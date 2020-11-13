Доходы членов правления «Газпрома» за девять месяцев выросли до 1,4 млрд рублей

Доходы членов правления "Газпрома", в состав которого входят 14 человек, по итогам января - сентября 2020 года выросли почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,403 млрд рублей, следует из отчета компании.