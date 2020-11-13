«Газпром» рассказал о планах по «Северному потоку-2»
«Газпром» рассказал о планах относительно «Северного потока-2». Компания Nord Stream 2 (оператор проекта и 100-процентная «дочка» «Газпрома») собирается изучить все сценарии завершения газопровода и найти способ закончить строительство.В источнике
С чего всё началось
«Газпром» рассказал о работах по завершению «Северного потока — 2»
Работы на сухопутной площадке в Германии завершены, в России находятся на стадии завершения", — говорится в отчете. "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
РИА Новостивчера в 07:50
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Nord Stream 2 прорабатывает различные сценарии завершения «Северного потока - 2»
Газета.Ruвчера в 08:00