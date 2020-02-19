Экономика

РБКРБК«Газпром» разместил десятилетние евробонды на $2 млрд

«Газпром» разместил евробонды на $2 млрд со ставкой купона 3,25% годовых на срок в десять лет. Об этом через пресс-службу Газпромбанка сообщил РБК его первый вице-президент Денис Шулаков.
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«Газпром» занял рекордные $2 млрд на рынке валютного капитала

Forbes00:41

«Газпром» занял рекордные два миллиарда долларов на фоне западных санкций

URA.Ruвчера в 21:44

«Газпром» сделал рекордное для российского рынка размещение евробондов

ТАССвчера в 15:08

«Газпром» занял рекордные $2 млрд на фоне новых антироссийских санкций

Ведомостивчера в 16:46

«Газпром» разместил десятилетние евробонды на $2 млрд

РБКвчера в 16:06

Американские инвесторы приобрели около 30% евробондов «Газпрома»

Коммерсантъвчера в 21:35

«Газпром» разместил евробонды на $2 млрд

Rambler News Serviceвчера в 15:03
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Здоровье

В Иране сообщили о смерти двух заразившихся коронавирусом

В Иране умерли два человека, у которых ранее был выявлен коронавирус, сообщает Irna со ссылкой на советника министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Али Резу Вахабзаде.
РБК 11:36
Политика

Путин назвал Собчака политиком общенационального масштаба

Президент России Владимир Путин поделился воспоминаниями о первом мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке, который, по его словам, был "политиком общенационального масштаба".
ТАСС 13:14
Шоу-бизнес

Бен Аффлек рассказал, почему отказался от роли Бэтмена

Американский актер Бен Аффлек в интервью The New York Times признал, что развод и отказ от роли Бэтмена в его жизни произошли из-за алкоголизма.
Народные новости вчера в 22:42
Политика

Парламент Эстонии принял антироссийскую резолюцию по Второй мировой

Парламент Эстонии в среду принял резолюцию "Об исторической памяти и фальсификации истории", в которой осуждается позиция России по историческим событиям перед началом Второй мировой войны, сообщила пресс-служба парламента.
РИА Новости 09:57
Политика

Бужанский не встал во время минуты молчания в память погибших на Майдане

Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский на заседании Верховной рады Украины отказался почтить память жертв событий Майдана.
Народные новости 11:26
Шоу-бизнес

Сын Екатерины Семеновой госпитализирован с инсультом

RuNews24.ru 12:43
Политика

Голландская прокуратура не комментирует утечку документов по MH17

ТАСС вчера в 05:39
Культура

Бегущая строка на российском федеральном канале удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa 08:44
Политика

В США прокомментировали обращение Венесуэлы в Гаагский суд

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс прокомментировал обращение властей Венесуэлы в Гаагский суд.
RT на русском 12:36
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК 04:53
Гаджеты

AMD анонсировала два новых процессора EPYC

AMD анонсировала 2 новых процессора, которые будут добавлены в линейку AMD EPYC второго поколения, а именно: AMD EPYC 7662, 64-ядерный процессор семейства EPYC, и AMD EPYC 7532 − 32-ядерный процессор.
IT-World 10:36
Армия и оружие

ВСУ покинули опорный пункт в Донбассе

РИА Новости 13:01
Общество

Королева запретила принцу Гарри и Меган Маркл зарабатывать на своих титулах

Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогам Сассекским использовать торговую марку Sussex Royal, чтобы зарабатывать на своих проектах.
Lenta.ru 03:28
Происшествия

Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости 08:56
Происшествия

В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke

Американского рэпера Pop Smoke убили в Лос-Анджелесе. Об этом Rolling Stone сообщил представитель местной полиции.
РИА Новости 11:01
Экономика

В Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Государственную думу.
Известия 17 февраля в 19:23
Общество

Самолёт для эвакуации украинцев из Ухани вылетел из Киева

Самолёт авиакомпании SkyUp в ночь на среду, 19 февраля, вылетел из Киева для эвакуации украинцев из китайской Ухани, где зафиксирована вспышка коронавируса.
RT на русском 01:43
Биатлон

Логинов получил травму в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов травмировался во время индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце, сообщает "МАТЧ ТВ".
Газета.Ru 11:37
Общество

СМИ узнали о решении Батуриной продать отель в Дублине за €85 млн

РБК 09:09
Гаджеты

В Microsoft признали опасным обновление Windows 10

Пользователям Microsoft предоставила инструкцию, в которой подробно описано, как можно удалить обновление.
Astera вчера в 14:44
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что остановить ВСУ смог лишь патруль ОБСЕ

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили обстрел поселка Голубовское в Луганской народной республике (ЛНР) лишь после прибытия в данный район наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Газета.Ru вчера в 07:19
Шоу-бизнес

Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»

Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Газета.Ru 11:52
Футбол

«Ростов» проиграл «Мольде» в товарищеском матче

В товарищеском матче на сборе в Испании «Ростов» встречался с норвежским клубом «Мольде».
Чемпионат 11:46
Политика

Комитет Госдумы поддержал поправку о неприкосновенности экс-президента

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал новые поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции.
Российская газета 09:47
Общество

В Совфеде ответили на жалобы Якубовича о пенсии

Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович, который пожаловался на пенсию в 23 тысячи рублей, неправильно все рассчитал.
Lenta.ru 10:38
Шоу-бизнес

Воеводина оказалась не единственной женой экс-короля Малайзии

WomanHit.ru вчера в 11:02
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова показали новорождённого сына

18 февраля у пары родился долгожданный сын, которого они назвали Давидом. Первым новостью поделился счастливый отец.
Газета Metro 02:02
Футбол

Смородская лишила Фернандеша призовых за победу в Кубке России

Клуб не согласился с этим и стал оказывать давление на футболиста, а также лишил его призовых за победу в Кубке России сезона-2014/15.Все игроки команды получили по 4,35 миллиона рублей (до вычета налогов), а Фернандешу не досталось ничего.
Soccer.ru 09:24
Армия и оружие

Срочное заявление НМ ДНР: ВФУ открыли огонь по н.п. Сигнальное

Новостной фронт 11:58
Здоровье

Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса

Противовирусный препарат включен в шестую версию предварительного плана диагностики и лечения заболевания, говорится на сайте национальной комиссии здравоохранения.
Ведомости 12:54
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