Экономика

Rambler News ServiceRambler News Service«Газпром» разместил евробонды на $2 млрд

Ставка купона составляет 3,25% годовых. «18 февраля "Газпром" разместил еврооблигации в долларах США объемом 2 млрд долларов на срок 10 лет со ставкой купона 3,25% годовых», — отметил Шулаков.
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«Газпром» занял рекордные $2 млрд на рынке валютного капитала

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Ведомости18 февраля в 16:46

«Газпром» разместил десятилетние евробонды на $2 млрд

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Американские инвесторы приобрели около 30% евробондов «Газпрома»

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«Газпром» разместил евробонды на $2 млрд

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В Магадане самолет Ан-2 ударился о землю при взлете, есть пострадавшие

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Происшествия

У еще двух россиян на борту Diamond Princess нашли коронавирус

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Предполагаемый стрелок из немецкого Ханау найден мертвым у себя дома

Человек, который предположительно устроил стрельбу в немецком городе Ханау, найден мертвым у себя дома.
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Транспорт

ГИБДД и приставы стали вылавливать злостных неплательщиков штрафов

ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начала вылавливать на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.
РБК вчера в 22:43
Экономика

СП заявила, что изменения пенсионной системы не позволили достичь достойного уровня жизни

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ТАСС вчера в 16:22
Армия и оружие

Убойная «плетка»: почему Россия не спешит списывать винтовку Драгунова

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С Аль Пачино расстались из-за 39-летней разницы в возрасте

Израильская актриса Мейталь Дохан рассталась с 79-летним Аль Пачино из-за разницы в возрасте.
Газета.Ru вчера в 14:45
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
Интерфакс вчера в 09:24
Космос

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Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.
РИА Новости 17 февраля в 10:59
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

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Общество

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В рекомендации комиссии отмечается, что эффективность используемых для лечения коронавирусной инфекции препаратов нужно дополнительно оценивать.
РБК вчера в 15:04
Экономика

Власти предложили увеличить бюджет программы по льготному кредитованию

РБК вчера в 15:18
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По сообщениям СМИ, певица и телеведущая Ольга Бузова на одном из последних концертов решила прыгнуть в толпу фанатов со сцены.
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Общество

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Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
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Экономика

В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту

В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».
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Армия и оружие

Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российский танк с дороги в Сирии.
РБК вчера в 21:00
Политика

Главные программы Евросоюза могут остаться без финансирования

Саммит лидеров стран Евросоюза должен прийти к согласию относительно расходов по семилетнему бюджету на 2021−2027 годы, в противном случае финансирование ключевых программ ЕС может быть сорвано.
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Рассекречены имена россиянок, снявшихся в порноклипе солиста Rammstein

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Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля

В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
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Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
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В рамках борьбы с коронавирусом в Россию запретили ввозить из Китая посылки с животноводческой продукцией.
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Якубович предложил установить минимальную пенсию для министра труда

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Общество

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Небывало теплая для февраля погода продержится как минимум до начала следующей недели.
Известия вчера в 13:06
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