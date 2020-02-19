Экономика
Rambler News Service«Газпром» разместил евробонды на $2 млрд
Ставка купона составляет 3,25% годовых. «18 февраля "Газпром" разместил еврооблигации в долларах США объемом 2 млрд долларов на срок 10 лет со ставкой купона 3,25% годовых», — отметил Шулаков.
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Происшествия
В Магадане самолет Ан-2 ударился о землю при взлете, есть пострадавшие
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении
Композитор Игорь Крутой высказал мнение о том, кто мог бы представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае.
Происшествия
У еще двух россиян на борту Diamond Princess нашли коронавирус
Биатлон
Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону
Француз Мартен Фуркад вновь подтвердил свой высокий класс, победив в индивидуальной гонке среди мужчин на чемпионате мира.
Происшествия
Предполагаемый стрелок из немецкого Ханау найден мертвым у себя дома
Человек, который предположительно устроил стрельбу в немецком городе Ханау, найден мертвым у себя дома.
Транспорт
ГИБДД и приставы стали вылавливать злостных неплательщиков штрафов
ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начала вылавливать на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Экономика
СП заявила, что изменения пенсионной системы не позволили достичь достойного уровня жизни
Рост числа получателей федеральной социальной доплаты к пенсии на 15% в 2019 году свидетельствует о том, что изменения в пенсионной системе не позволили достичь достойного уровня жизни для этой категории граждан.
Армия и оружие
Убойная «плетка»: почему Россия не спешит списывать винтовку Драгунова
Шоу-бизнес
С Аль Пачино расстались из-за 39-летней разницы в возрасте
Израильская актриса Мейталь Дохан рассталась с 79-летним Аль Пачино из-за разницы в возрасте.
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
Космос
Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу
Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Общество
Китай опубликовал новый перечень препаратов для лечения коронавируса
В рекомендации комиссии отмечается, что эффективность используемых для лечения коронавирусной инфекции препаратов нужно дополнительно оценивать.
Шоу-бизнес
Бузова получила травму после прыжка в толпу фанатов
По сообщениям СМИ, певица и телеведущая Ольга Бузова на одном из последних концертов решила прыгнуть в толпу фанатов со сцены.
Общество
В правительстве объяснили запрет на въезд в Россию для граждан Китая
Напомним, ранее оперативный штаб при правительстве принял решение о введении с 20 февраля запрета для граждан КНР на въезд в Россию в частных и туристических целях, а также в целях учёбы и осуществления трудовой деятельности.
Спорт
Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера
Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Экономика
В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту
В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии
В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российский танк с дороги в Сирии.
Политика
Главные программы Евросоюза могут остаться без финансирования
Саммит лидеров стран Евросоюза должен прийти к согласию относительно расходов по семилетнему бюджету на 2021−2027 годы, в противном случае финансирование ключевых программ ЕС может быть сорвано.
Музыка
Рассекречены имена россиянок, снявшихся в порноклипе солиста Rammstein
Шоу-бизнес
Кристина Асмус снялась обнаженной в душе
Звезда триллера «Текст» Кристина Асмус опубликовала обнаженное фото, которое сделала в душе, в Instagram.
Общество
В Гааге обязали Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
В соответствии с новым решением, Россия вновь обязана выплатить 50 миллиардов долларов экс-учредителям ЮКОСа.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Политика
Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
Общество
Россельхознадзор запретил ввозить в Россию деликатесы из Китая
В рамках борьбы с коронавирусом в Россию запретили ввозить из Китая посылки с животноводческой продукцией.
Здоровье
Ученые спрогнозировали эпидемию коронавируса в России
Лукашев напомнил, что респираторные заболевания распространяются волнами, и если первая вспышка обошла Россию стороной, то вторая может прийти осенью, ведь коронавирус продолжает распространяться по миру.
Общество
Якубович предложил установить минимальную пенсию для министра труда
Ранее Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro, что размер его пенсии составляет 23 тысячи рублей.
Общество
Синоптики пообещали сохранение аномально теплой погоды до конца недели
Небывало теплая для февраля погода продержится как минимум до начала следующей недели.