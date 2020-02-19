Экономика

ВедомостиВедомости«Газпром» занял рекордные $2 млрд на фоне новых антироссийских санкций

Компания разместила 10-летние евробонды на сумму $2 млрд со ставкой 3,25%. Это крупнейший выпуск еврооблигаций «Газпрома» из всех ныне обращающихся и первый с февраля прошлого года, когда концерн занял $1,25 млрд сроком на семь лет под 5,15%.
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«Газпром» разместил евробонды на $2 млрд

Rambler News Serviceвчера в 15:03
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