Создатели «Ходячих мертвецов» анонсировали еще три спин-оффа

Стоит напомнить, что грядущим кроссовером дело не ограничится, и впереди зрителя ждут спин-офф про Дэрила и Кэрол - с премьерой на 2023-й, и сериал-антология "Истории ходячих мертвецов", в котором мы встретимся как со старыми, так и с абсолютно новыми героями.