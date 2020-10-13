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«Газпром» разместил на международном рынке бессрочные евробонды объемом более $2 млрд

«Газпром» впервые в истории российского финансового рынка разместил корпоративные бессрочные субординированные еврооблигации на международном долговом рынке. Речь идет о двух траншах бессрочных еврооблигаций: в долларах США объемом 1,4 млрд с доходностью 4,60% и в евро 1 млрд с доходностью 3,90%.В источнике
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ИА Красная Весна

«Газпром» впервые разместил бессрочные евробонды на международном рынке

ИА Красная Веснавчера в 16:55
РБК

«Газпром» разместил крупнейший для России выпуск вечных евробондов

РБКвчера в 15:33
ТАСС

«Газпром» первым в РФ разместил бессрочные евробонды объемом $1,4 млрд и €1 млрд

ТАССвчера в 15:48
Ведомости

«Газпром» разместил два транша бессрочных еврооблигаций

Ведомостивчера в 15:43
Известия

«Газпром» разместил на международном рынке бессрочные евробонды объемом более $2 млрд

Известиявчера в 16:16
ПРАЙМ

«Газпром» впервые разместил бессрочные субординированные евробонды

ПРАЙМвчера в 15:52
Нефтегазовая вертикаль

«Газпром» открыл книгу заявок на бессрочные евробонды

Нефтегазовая вертикальвчера в 05:52

Netflix купил российский сериал «Эпидемия» после высокой оценки Стивена Кинга

Российский проект был удостоен высоких оценок зарубежных критиков и экспертов, которые сравнивают сериал с мировой классикой апокалиптического жанра — шоу "Ходячие мертвецы", а также фильмами "Поезд в Пусан" и "28 дней спустя".
Netflix купил российский сериал «Эпидемия» после высокой оценки Стивена Кинга
Центральная Служба Новостейвчера в 13:57

В Крыму военнослужащий случайно застрелил сослуживца

Контрактник в одной из воинских частей Крыма случайно застрелил сослуживца, грубо нарушив правила обращения с оружием, сообщил РИА Новости во вторник представитель пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новостивчера в 09:09

Рябков назвал предложения США по ДСНВ неприемлемыми

Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли ранее заявил, что Вашингтон готов "уже завтра" продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов и считает, что достиг "принципиального" соглашения с Москвой на этот счет.
РИА Новостивчера в 16:37

Помпео оценил избрание Китая, России и Кубы в Совет ООН по правам человека

Вашингтон, 14 октября 2020, 01:16 — REGNUM Избрание нескольких стран — Китая, России и Кубы — в Совет ООН по правам человека подтверждает, что в 2018 году Соединённые Штаты приняли правильное решение выйти из этого органа, написал 13 октября госсекретарь США Майкл Помпео на своей странице в Twitter.
REGNUM18:16

Правительство представило первые заявки на заключение соглашений о защите инвестиций

Правительство получило первые заявки на заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), среди них проекты, в которых инвесторами выступают "Трансмашхолдинг", Wildberries, "Мираторг", "Акрон", "Новотранс".
ТАССвчера в 14:28

«Дочка» Сбербанка опровергла причастность топ-менеджеров к изнасилованию

"Сбербанк страхование жизни" назвала ложной информацию об изнасиловании, в котором якобы замешаны топ-менеджеры компании, и заявила о готовящихся исках о защите чести и достоинства, сообщили РИА Новости в пресс-службе "дочки" ПАО "Сбербанк".
РИА Новостивчера в 11:41

Создатели «Ходячих мертвецов» анонсировали еще три спин-оффа

Стоит напомнить, что грядущим кроссовером дело не ограничится, и впереди зрителя ждут спин-офф про Дэрила и Кэрол - с премьерой на 2023-й, и сериал-антология "Истории ходячих мертвецов", в котором мы встретимся как со старыми, так и с абсолютно новыми героями.
Российская газетавчера в 05:14

Юристы Пригожина начали подавать иски о защите чести к Навальному, Соболь и Волкову

Юристы российского предпринимателя, главы компании "Конкорд" Евгения Пригожина подготовили и начали подавать иски о защите чести и достоинства против Алексея Навального, Любови Соболь, Леонида Волкова, Максима Шевченко и Владимира Милова.
ТАССвчера в 08:18