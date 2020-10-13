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«Газпром» разместил на международном рынке бессрочные евробонды объемом более $2 млрд

«Газпром» впервые в истории российского финансового рынка разместил корпоративные бессрочные субординированные еврооблигации на международном долговом рынке. Речь идет о двух траншах бессрочных еврооблигаций: в долларах США объемом 1,4 млрд с доходностью 4,60% и в евро 1 млрд с доходностью 3,90%.В источнике
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РБК

«Газпром» разместил крупнейший для России выпуск вечных евробондов

РБКвчера в 15:33
Известия

«Газпром» разместил на международном рынке бессрочные евробонды объемом более $2 млрд

Известиявчера в 16:16
ТАСС

«Газпром» первым в РФ разместил бессрочные евробонды объемом $1,4 млрд и €1 млрд

ТАССвчера в 15:48
Ведомости

«Газпром» разместил два транша бессрочных еврооблигаций

Ведомостивчера в 15:43
ИА Красная Весна

«Газпром» впервые разместил бессрочные евробонды на международном рынке

ИА Красная Веснавчера в 16:55
ПРАЙМ

«Газпром» впервые разместил бессрочные субординированные евробонды - организатор

ПРАЙМвчера в 15:52
Нефтегазовая вертикаль

«Газпром» открыл книгу заявок на бессрочные евробонды

Нефтегазовая вертикальвчера в 05:52

Apple представила новые iPhone 12 с поддержкой 5G

Хотя традиционно в сентябре Apple представляла новые iPhone, но еще весной The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что компания планирует задержать на месяц выпуск новой линейки смартфонов из-за проблем на производствах, вызванных пандемией.
Apple представила новые iPhone 12 с поддержкой 5G
РБКвчера в 13:30

Глава NASA надеется, что Россия присоединится к «Соглашениям Артемиды» по освоению космоса

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн выразил надежду на то, что Россия присоединится к предлагаемым США "Соглашениям Артемиды" (Artemis Accords), устанавливающим общие принципы освоения космоса.
ТАССвчера в 15:14

В Казани главу отдела полиции разыскивают по подозрению во взяточничестве

Начальник казанского отдела полиции "Сафиуллина" Алексей Ершов объявлен в розыск по подозрению в злоупотреблении полномочиями и получении взятки, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Татарстану.
РИА Новостивчера в 10:59

Рябков назвал предложения США по ДСНВ неприемлемыми

Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли ранее заявил, что Вашингтон готов "уже завтра" продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов и считает, что достиг "принципиального" соглашения с Москвой на этот счет.
РИА Новостивчера в 16:37

Лавров допустил возможность прекращения диалога России с Евросоюзом

Россия может прекратить общение с Евросоюзом, если западные державы не готовы поддерживать взаимоуважительный диалог, заявил глава МИД Сергей Лавров на презентации доклада "Утопия многообразного мира: как продолжается история" международного дискуссионного клуба "Валдай".
РИА Новостивчера в 15:47

Помпео: Избрание России в СПЧ ООН подтверждает правильность решения США выйти из него

«Избрание Китая, России и Кубы в Совет ООН по правам человека подтверждает правильность решения США выйти из совета в 2018 году и использовать другие площадки для защиты и продвижения всеобщих прав человека», — сообщил госсекретарь на своей странице в Twitter.
МордовМедиа17:06

Киссинджер призвал проделать с Китаем сработавший против СССР трюк

Экс-глава Госдепа США Генри Киссинджер предложил повторить с КНР тот же трюк, который был проделан с СССР в конце 60-х – начале 70-х годов, когда политика разрядки сопровождалась сближением Вашингтона и Пекина для совместного противодействия Москве.
Взгляд.рувчера в 14:36

В Dota 2 исправили ошибку с ловушками Templar Assassin

Список изменений: исправлен баг, который вызывал некорректную работу умений для усиления атаки персонажа (например, Glaives of Wisdom в случае с Silencer); исправлена ошибка с лимитом доступных для установки ловушек Templat Assassin — из-за нее только что уничтоженная ловушка в течение короткого периода учитывались как активная и не давала установить новую.
CyberSport.ruвчера в 16:45