«Газпром» впервые в истории российского финансового рынка разместил корпоративные бессрочные субординированные еврооблигации на международном долговом рынке. Речь идет о двух траншах бессрочных еврооблигаций: в долларах США объемом 1,4 млрд с доходностью 4,60% и в евро 1 млрд с доходностью 3,90%.

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