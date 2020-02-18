"Газпром" размещает 10-летние евробонды на $2 млрд под 3,25%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

«Газпром» разместит 10-летние евробонды на $2 млрд под 3,25%

Футбол Марадоне во время матча помощники принесли неизвестное вещество Легендарный аргентинский футболист, а в настоящее время главный тренер клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона попал под прицел телекамер, когда ассистент принёс ему неизвестное вещество.

Политика Песков оценил число предложений по поправкам к Конституции Большое количество поправок размывало бы статус Конституции как основного закона, однако в настоящее время речь идёт только о предложениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спорт Тренер оправдал наезд норвежского лыжника на россиянина Большунова 18 февраля во время полуфинального спринта свободным стилем на третьем этапе «Ски Тура» Крюгер наехал на лыжу Большунова и упал перед ним, из-за чего российский спортсмен пришел к финишу четвертым, не сумев квалифицироваться в финал.

Общество Российские туроператоры подсчитали убытки из-за коронавируса Турбизнес в России только за 2 месяца не досчитается почти 3 миллиарда рублей из-за ограничения на поездки граждан Китая в Россию, подсчитали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Наука В России созданы ключевые элементы для «электроники будущего» Сотрудники Института физики полупроводников имени А. В. Ржанова СО РАН и Института неорганической химии имени А. В. Николаева СО РАН создали ключевые наноэлементы для посткремниевой электроники и нейрокомпьютеров, которые функционируют по принципу человеческого мозга, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

Общество Обозреватель «Новой газеты» обратилась в СК из-за нападения и угроз Обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина подала заявление в Следственный комитет из-за нападения в Грозном и поступивших в ее адрес угроз, об этом говорится в открытом обращении главного редактора Дмитрия Муратова, опубликованном на сайте издания.

Общество Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.

Здоровье Перечислены полезные свойства картофеля Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на газету La Vanguardia, вопреки широко распространённому мнению об отсутствии пользы при употреблении картофельных блюд, учёные из Университета штата Пенсильвании взялись доказать обратное.

Политика США вводят санкции в отношении «дочки» «Роснефти» Соединенные Штаты вводят санкции в отношении компании Rosneft Trading, S.A и ее президента Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы.

Общество Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.

Происшествия В Австралии причиной исчезновения MH370 назвали самоубийство пилота Бывший премьер-министр Австралии Тони Аббот заявил, что причиной исчезновения в 2014 году малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH370, стало самоубийство капитана воздушного судна Захари Ахмад Шаха.