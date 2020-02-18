Экономика
Интерфакс«Газпром» разместит 10-летние евробонды на $2 млрд под 3,25%
"Газпром" размещает 10-летние евробонды на $2 млрд под 3,25%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
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ФИНАМ: Еженедельный обзор: Ценовой рост евробондов РФ был обеспечен за счет сужения риск-премии
Finam.Ru17 февраля в 02:47
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Футбол
Марадоне во время матча помощники принесли неизвестное вещество
Легендарный аргентинский футболист, а в настоящее время главный тренер клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона попал под прицел телекамер, когда ассистент принёс ему неизвестное вещество.
Армия и оружие
Кремль назвал худший сценарий развития событий в Сирии
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал худшим сценарием развития событий в Идлибе возможную операцию Турции против Сирии.
Гаджеты
Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого сгибания
Пользователь нового раскладного смартфона рассказал, как он при первом же закрытии повредил дисплей Samsung Galaxy Z Flip.
Политика
Песков оценил число предложений по поправкам к Конституции
Большое количество поправок размывало бы статус Конституции как основного закона, однако в настоящее время речь идёт только о предложениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Спорт
Тренер оправдал наезд норвежского лыжника на россиянина Большунова
18 февраля во время полуфинального спринта свободным стилем на третьем этапе «Ски Тура» Крюгер наехал на лыжу Большунова и упал перед ним, из-за чего российский спортсмен пришел к финишу четвертым, не сумев квалифицироваться в финал.
Происшествия
В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу
Авто
В Питере представили обновленный Hyundai Solaris
Презентация обновленного Hyundai Solaris состоялась на петербургском заводе Hyundai.
Общество
Российские туроператоры подсчитали убытки из-за коронавируса
Турбизнес в России только за 2 месяца не досчитается почти 3 миллиарда рублей из-за ограничения на поездки граждан Китая в Россию, подсчитали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Общество
Путин возложил розы к памятнику Собчаку
Наука
В России созданы ключевые элементы для «электроники будущего»
Сотрудники Института физики полупроводников имени А. В. Ржанова СО РАН и Института неорганической химии имени А. В. Николаева СО РАН создали ключевые наноэлементы для посткремниевой электроники и нейрокомпьютеров, которые функционируют по принципу человеческого мозга, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).
Происшествия
В Петербурге после побега пациентов уволили главврача больницы Боткина
После истории Аллы Ильиной, которая сбежала из-под карантина, не дождавшись двухнедельного срока, клинику самовольно покинули еще три таких пациента.
Общество
Обозреватель «Новой газеты» обратилась в СК из-за нападения и угроз
Обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина подала заявление в Следственный комитет из-за нападения в Грозном и поступивших в ее адрес угроз, об этом говорится в открытом обращении главного редактора Дмитрия Муратова, опубликованном на сайте издания.
Общество
Госдума одобрила расширение программы материнского капитала
Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении программы материнского (семейного) капитала.
Общество
Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным
В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Футбол
Юрий Лодыгин перешел в тульский «Арсенал»
Шоу-бизнес
Стало известно, почему Бен Аффлек отказался от роли Бэтмена
Актер Бен Аффлек признался, что отказался от роли Бэтмена из-за алкоголизма.
Здоровье
Власти КНР назвали долю умерших и выздоровевших от коронавируса
Среди всех заразившихся новым коронавирусом в материковой части Китая скончались 2,7%, выздоровели — более 19%.
Происшествия
В День святого Валентина бывшую невесту Кличко снова избил бойфренд
Актрису Хайден Панеттьери, бывшую невесту боксера Владимира Кличко, снова избил ее бойфренд Брайан Хикерсон.
Происшествия
Под Челябинском задержан экс-директор машиностроительного завода
В Миассе задержан бывший руководитель машиностроительного завода.
Здоровье
Перечислены полезные свойства картофеля
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на газету La Vanguardia, вопреки широко распространённому мнению об отсутствии пользы при употреблении картофельных блюд, учёные из Университета штата Пенсильвании взялись доказать обратное.
Шоу-бизнес
Алсу призналась в покупке смс в пользу дочери на детском «Голосе»
По мнению Алсу, скандал вокруг накрутки голосов в пользу Микеллы разразился только из-за звездного статуса артистки.
Политика
США вводят санкции в отношении «дочки» «Роснефти»
Соединенные Штаты вводят санкции в отношении компании Rosneft Trading, S.A и ее президента Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
Энергетика
Украина решила помочь Белоруссии заменить российскую нефть
Мера позволит Белоруссии заменить часть российской нефти и снизить зависимость от Москвы.
Происшествия
В Австралии причиной исчезновения MH370 назвали самоубийство пилота
Бывший премьер-министр Австралии Тони Аббот заявил, что причиной исчезновения в 2014 году малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH370, стало самоубийство капитана воздушного судна Захари Ахмад Шаха.
Армия и оружие
Крейсер «Москва» пробудет на службе Черноморского флота до 2030 года
Военный корабль пробудет на службе ВМФ России до 2030 года без модернизации.
Политика
Женщина накричала на Зеленского в больнице
В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Бориспольскую многопрофильную больницу интенсивного лечения одна из присутствующих женщин неожиданно начала кричать и обозвала его предателем.