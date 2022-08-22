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«Газпром» разрешил «Молдовагазу» отсрочить авансовый платеж за поставки газа в августе

«Газпром» заявил, что «Молдовагазу» в «исключительном порядке» будет разрешено продлить срок выплаты аванса за поставленный в августе газ до 1 сентября 2022 года.
Коммерсантъ
Как сообщила компания в своем Telegram-канале
, «Молдовагаз» не выполнил обязательства по выплате аванса за поставки газа в августе и обратился с просьбой отсрочить платеж до 1 сентября.
Коммерсантъ
"Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей.
ПРАЙМ
В октябре 2021 года «Газпром» продлил контракт на поставки газа в Молдавию при условии своевременной оплаты задолженностей.
Коммерсантъ

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«Газпром» разрешил Молдавии отсрочить выплату аванса за газ до 1 сентября
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