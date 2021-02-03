«Газпром» решил отказаться от сбыта газа в Дагестане
«Газпром» решил отказаться от бизнеса сбыта газа и газораспределения в Дагестане, так как из-за неплатежей населения за газ он убыточен. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо главы компании Алексея Милллера к премьер-министру Михаилу Мишустину.В источнике
С чего всё началось
«Газпрому» неуютно в горах
Компания хочет минимизировать бизнес в Дагестане Как выяснил "Ъ", "Газпром" хочет полностью отказаться от сбыта газа и газораспределения в Дагестане, этот бизнес приносит монополии только убытки.
Коммерсантъ17:15
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