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«Газпром» решил отказаться от сбыта газа в Дагестане

«Газпром» решил отказаться от бизнеса сбыта газа и газораспределения в Дагестане, так как из-за неплатежей населения за газ он убыточен. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо главы компании Алексея Милллера к премьер-министру Михаилу Мишустину.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

«Газпрому» неуютно в горах

Компания хочет минимизировать бизнес в Дагестане Как выяснил "Ъ", "Газпром" хочет полностью отказаться от сбыта газа и газораспределения в Дагестане, этот бизнес приносит монополии только убытки.
Коммерсантъ17:15
Подробнее о событии
ТАСС

«Ъ»: «Газпром» может отказаться от сбыта газа в Дагестане в пользу единого оператора

ТАСС20:53
РБК

«Коммерсантъ» узнал о намерении «Газпрома» сократить бизнес в Дагестане

РБК01:18
Mirmol.ru

Газпром предложил Дагестану создать оператора для реализации газа

Mirmol.ru00:48
Вести.Ru

«Газпром» хочет минимизировать бизнес в Дагестане

Вести.Ru21:20
Lenta.ru

«Газпром» собрался сократить бизнес в Дагестане

Lenta.ru02:32
URA.Ru

«Газпром» сворачивает бизнес в одном из регионов Кавказа

URA.Ru18:34
Коммерсантъ

«Газпрому» неуютно в горах

Коммерсантъ17:15

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РИА Новости02:16

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Lenta.ruвчера в 12:25

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3DNewsвчера в 12:49