Энергетика

Южный ФедеральныйЮжный Федеральный«Газпром» решил пересмотреть цены на газ для ряда партнеров

Компания «Газпром» приступила к переговорам с рядом партнеров о пересмотре цен на поставки газа. Пока серьезных изменений цен в долгосрочных контрактах в российской нефтегазовой компании не планируют.
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Цены долгосрочных контрактов «Газпрома» в 2-3 раза выше текущих

Вести.Ru09:26

«Газпром» ожидает падения экспортной цены газа до $130 за 1 тыс. кубометров

Коммерсантъ08:59

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«Газпром» обсуждает с партнерами пересмотр цены газа

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Rambler News Service07:18

«Газпром» ведет переговоры с рядом партнеров о пересмотре цен на газ

ГЛАС.RU08:21

«Газпром» прогнозирует экспортную цену газа в 2020 году на уровне $130-140 за тысячу кубов

ПРАЙМ06:35
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Армия и оружие

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Газета.Ru вчера в 02:34
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Тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку после поражения от «Зенита»

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Общество

В Южной Корее заявили о второй волне коронавируса в стране

В Южной Корее идёт вторая волна заболеваний коронавирусной инфекцией, заявила глава организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) Чон Ын Гён.
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Политика

В «Нафтогазе» предупредили о возможном срыве транзита газа из России

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев назвал условие, при котором "Газпром" может потребовать разрыва или пересмотра договора на транзит российского газа.
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Депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал вторую часть телефонных разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко с экс-вице-президентом США Джо Байденом.
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Прокурор попросил приговорить Серебренникова к 6 годам колонии

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Спорт

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Действующая чемпионка Европы по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров сербская спортсменка Бобана Величкович скончалась в возрасте 30 лет в результате осложнений, возникших при родах, сообщает Marca со ссылкой на Ассоциацию стрельбы Сербии.
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Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 Олега Пулатова запросит показания следователя, расследовавшего смерть украинского пилота Владислава Волошина, чтобы прояснить, могла ли гибель пилота быть связана с его ролью в крушении пассажирского самолета, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в понедельник.
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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены

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Международный арбитраж в Париже отклонил все требования основателя Межпромбанка (МПБ) Сергея Пугачева, который пытался взыскать с России более $14 млрд, сообщили в пресс-службе российского Минюста.
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