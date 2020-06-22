Энергетика
Южный Федеральный«Газпром» решил пересмотреть цены на газ для ряда партнеров
Компания «Газпром» приступила к переговорам с рядом партнеров о пересмотре цен на поставки газа. Пока серьезных изменений цен в долгосрочных контрактах в российской нефтегазовой компании не планируют.
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Общество
Путин присвоил звание Героя Труда врачу из Калининграда
Виталий Невар / Новый Калининград Президент Владимир Путин присвоил звание Героя Труда РФ врачу Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области Ирине Коваль.
Новый Калининград.Ru вчера в 04:56
Происшествия
В Курской области задержан полицейский за госизмену и работу на СБУ
В Курской области задержан начальник отдела полиции одного из районов региона, сообщает ФСБ.
Газета.Ru 09:32
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в третий раз станет бабушкой осенью
Звезда российской эстрады Алла Пугачева в сентябре станет двоюродной бабушкой. О рождении ребенка публично рассказал ее племянник Влад.
Политическая Экспертиза 04:54
Общество
Минкомсвязь назвала причины разблокировки Telegram
Решение о разблокировке Telegram принято в связи с невозможностью его заблокировать, а также из-за активного сотрудничества представителей мессенджера по вопросам борьбы с терроризмом, сообщил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.
РИА Новости 09:17
Гаджеты
Обновление EMUI 10.1 выходит для смартфонов Huawei в России
В России стартовало распространение большого обновления оболочки EMUI 10.1 от Huawei. Апдейт будет происходить постепенно.
MobiDevices 09:28
Армия и оружие
Президент Египта назвал вторжение в Ливию легитимным
«Любое прямое вмешательство Египта в Ливии теперь рассматривается в качестве шага, который наделен международной легитимностью», — передает его слова телеканал Sky News Arabia.
REGNUM вчера в 02:03
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску
На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 02:34
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку после поражения от «Зенита»
Известия вчера в 22:51
Транспорт
РЖД вернут на рельсы более 70 поездов дальнего следования
Государственная компания РЖД вернет более 70 поездов дальнего следования.
Общественная служба новостей 08:20
Происшествия
На Урале омбудсмен попросил найти школьниц, издевавшихся над голубем
РИА Новости 07:05
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной ответил на слухи о разводе с певицей
Фотограф Дмитрий Исхаков в своем Instagram прокомментировал слухи о расставании со своей супругой певицей Полиной Гагариной .
РИА Новости 08:51
Общество
Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе
Рабочая неделя с 22 июня будет сокращенной из-за проведения парада Победы в среду, 24 июня, напомнили в пресс-службе Роструда.
Коммерсантъ 04:02
Общество
В Южной Корее заявили о второй волне коронавируса в стране
В Южной Корее идёт вторая волна заболеваний коронавирусной инфекцией, заявила глава организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) Чон Ын Гён.
RT на русском 06:22
Политика
В «Нафтогазе» предупредили о возможном срыве транзита газа из России
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев назвал условие, при котором "Газпром" может потребовать разрыва или пересмотра договора на транзит российского газа.
Газета.Ru 08:25
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студента-медика в Волгограде
В Волгограде задержали подозреваемого в убийстве 17-летнего иностранного студента-медика.
РЕН ТВ 05:59
Культура
Добронравов продолжит играть в спектаклях после ухода из театра Сатиры
Ранее сообщалось, что Федор Добронравов ушел из Театра сатиры по собственному желанию.
Газета.Ru 08:40
Происшествия
Очевидцы сообщили детали гибели в аварии на Бали блогера из России
Дипломаты выясняют обстоятельства происшествия. Тропицель попала в аварию на мотоцикле в популярном на острове районе Кута.
РБК 09:34
Политика
Обнародована вторая часть телефонного разговора Порошенко с Байденом
Депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал вторую часть телефонных разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко с экс-вице-президентом США Джо Байденом.
Вести.Ru 08:51
Общество
Прокурор попросил приговорить Серебренникова к 6 годам колонии
Прокурор попросил приговорить режиссера Кирилла Серебренникова к 6 годам колонии по делу «Седьмой студии».
Ведомости 05:43
Спорт
Чемпионка Европы по стрельбе из Сербии умерла от осложнений при родах
Действующая чемпионка Европы по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров сербская спортсменка Бобана Величкович скончалась в возрасте 30 лет в результате осложнений, возникших при родах, сообщает Marca со ссылкой на Ассоциацию стрельбы Сербии.
Чемпионат вчера в 16:31
Политика
Защита обвиняемого по делу MH17 запросит показания о смерти Волошина
Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 Олега Пулатова запросит показания следователя, расследовавшего смерть украинского пилота Владислава Волошина, чтобы прояснить, могла ли гибель пилота быть связана с его ролью в крушении пассажирского самолета, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в понедельник.
РИА Новости 09:36
Политика
Песков рассказал о постере с изображением Путина в кабинете президента
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что портрет государственного лидера Владимира Путина в его кабинете был подарком одной из префектур Японии.
Народные новости 04:52
Кино
Вышел трейлер российского фильма ужасов «Кольская сверхглубокая»
Российская газета 10:12
Космос
Астрофизики нашли способ обнаружить инопланетные цивилизации
Профиль вчера в 09:21
Политика
Трампа обвинили в желании видеть пророссийского президента на Украине
Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в своей книге мемуаров написал, что американский лидер Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель в 2018 году заявил о желании видеть на посту главы Украины пророссийского политика.
Газета.Ru 09:17
Происшествия
Волейболист сборной России напал на водителя каршеринга в Москве
Волейболист сборной России и клуба «Факел» из Нового Уренгоя Александр Кимеров напал на шофера в Москве.
Известия 08:59
Политика
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены
Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата, а также цветов к обелискам городов-героев в Александровском саду.
Татар-информ 08:40
Общество
Международный арбитраж отклонил иск банкира Пугачева к России
Международный арбитраж в Париже отклонил все требования основателя Межпромбанка (МПБ) Сергея Пугачева, который пытался взыскать с России более $14 млрд, сообщили в пресс-службе российского Минюста.
Интерфакс 09:07