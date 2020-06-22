Энергетика
Южный Федеральный«Газпром» решил пересмотреть цены на газ для ряда партнеров
Компания «Газпром» приступила к переговорам с рядом партнеров о пересмотре цен на поставки газа. Пока серьезных изменений цен в долгосрочных контрактах в российской нефтегазовой компании не планируют.
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Происшествия
ФСБ задержала за госизмену главу отдела полиции в Курской области
Сотрудники ФСБ задержали за госизмену главу районного отдела полиции в Курской области Дмитрия Борзенкова.
Lenta.ru 06:36
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Общество
Голикова назвала повышение МРОТ стратегической задачей для России
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова назвала величину МРОТ недостаточной, стратегической задачей для России является его повышение, сообщает ТАСС.
Общественное телевидение России 09:03
Спорт
31-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов
Сербская спортсменка Бобана Момчилович-Величкович скончалась от осложнений, связанных с тяжелыми родами.
WMJ.ru 01:57
Политика
Стали известны новые детали телефонных разговоров Порошенко и Байдена
Стали известны новые детали телефонных разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Российская газета 08:54
Общество
ВОЗ зарегистрировала рекордный прирост зараженных коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 183 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки — это рекордный показатель.
Коммерсантъ вчера в 17:58
Политика
Бизнесмен Евгений Пригожин написал открытое письмо Конгрессу США
Петербургский предприниматель Евгений Пригожин написал открытое письмо Конгрессу США в ответ на выпущенные ранее директивы H.RES.996 и S.RES.624.
Народные новости вчера в 15:11
Авто
Kia готовит обновленный Kia Rio X-Line для России
Обновленный кросс-хэтчбек KIA Rio X-Line, чей прототип вышел на тесты еще в январе, снова попал в объектив фотошпионов.
Автоновости дня вчера в 06:42
Общество
Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали
Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс 05:50
Политика
Голикова рассказала, когда приняли решение о голосовании и параде
Решение о проведении голосования по поправкам в конституцию было принято тогда, когда стало понятно, что эпидемия коронавируса отступает, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 09:33
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
Политика
Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:09
Политика
ДНР разрешила жителям выезжать в Россию за паспортом
Жителям ДНР разрешается выезд в Россию в составе организованных групп для получения российского гражданства, передает «Донецкое агентство новостей».
Взгляд.ру вчера в 21:25
Политика
Путин заявил, что Россия не «приобретала» Крым
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Крым вошел в состав России в результате демократических выборов.
Piter.tv вчера в 09:12
Здоровье
В Орловской области идет проверка из-за дефицита коек для пациентов
Ранее сообщалось, что прокуратура Орловской области организовала проверку после информации главного внештатного инфекциониста региона о дефиците мест для пациентов с коронавирусной инфекцией в городских больницах.
РИА Новости 09:36
Политика
Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил
Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
Вести.Ru 03:21
Происшествия
Начальник центра ЦНИИМаш Ковалев приговорен к семи годам за госизмену
Начальник Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Роман Ковалев, признавший вину в госизмене, приговорен к семи годам колонии.
ТАСС 07:38
Политика
Защита обвиняемого по делу MH17 запросит показания о смерти Волошина
Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 Олега Пулатова запросит показания следователя, расследовавшего смерть украинского пилота Владислава Волошина, чтобы прояснить, могла ли гибель пилота быть связана с его ролью в крушении пассажирского самолета, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в понедельник.
РИА Новости 09:36
Происшествия
Последствия сильного ливня устраняют в Иркутске
Последствия сильного ливня устраняют в Иркутске. Все аварийные службы переведены в режим повышенной готовности.
Сибирские Новости 08:03
Армия и оружие
Египетский президент предупредил о возможном вторжении в Ливию
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о легитимности любого возможного вмешательства в Ливию. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Газета.Ru вчера в 00:40
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной ответил на слухи о разводе с певицей
Фотограф Дмитрий Исхаков в своем Instagram прокомментировал слухи о расставании со своей супругой певицей Полиной Гагариной .
РИА Новости 08:51
Происшествия
Допрошен подозреваемый в убийстве студента в Волгограде
Допрошен подозреваемый в убийстве студента волгоградского медуниверситета.
РИАЦ 05:17
Политика
Зеленский призвал не спорить о Второй мировой войне
Президент Украины Владимир Зеленский призвал общество прекратить споры о Второй мировой войне и чтить всех погибших и пострадавших.
Rambler News Service 05:04
Шоу-бизнес
В семье Пугачевой ожидается пополнение
Влад Пугачев, племянник певицы Аллы Пугачевой, скоро станет отцом во второй раз. В сентябре супруга подарит ему дочку.
ТВ Центр 05:50
Политика
Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый президентский срок в случае принятия соответствующий поправки в Конституцию.
Вести Татарстан вчера в 08:46
Политика
Россия отказалась от использования РЛС «Балхаш» в Казахстане
РИА Новости 05:28
Общество
В Тюменской области возобновят работу торговые центры
Торговые центры смогут возобновить работу в Тюменской области с 25 июня, также фитнес-центрам разрешено проводить индивидуальные тренировки, сообщил в понедельник журналистам глава региона Александр Моор.
РИА Новости 09:22
Авто
Российских водителей ждёт ряд нововведений с 1 июля
С 1 июля изменяться правила выдачи медицинских справок.
32CARS.ru вчера в 23:49