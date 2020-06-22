Компания «Газпром» приступила к переговорам с рядом партнеров о пересмотре цен на поставки газа. Пока серьезных изменений цен в долгосрочных контрактах в российской нефтегазовой компании не планируют.

«Газпром» решил пересмотреть цены на газ для ряда партнеров

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