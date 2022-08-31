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«Газпром» решил сократить поставки газа в Италию

Итальянская нефтегазовая группа Eni получила уведомление от «Газпрома» о намерении сократить поставки с 27 до 20 млн кубометров.
Московский Комсомолец
Объем импорта в последний день лета упадет с 27 млн кубов до 20 млн, говорится
 на сайте Eni.
Газета.Ru
Eni предоставит обновленную информацию в случае значительных изменений в объемах поставок, о которых сообщит Газпром.
Агентство нефтегазовой информации
После техобслуживания при отсутствии технических неполадок транспортировать газ продолжат до уровня в тридцать три миллиона кубометров в сутки.
Центральная Служба Новостей

Подробнее о событии

Итальянская Eni сообщила о намерении «Газпрома» сократить поставки до 20 млн кубометров
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