Московский Комсомолец«Газпром» решил сократить поставки газа в ИталиюИтальянская нефтегазовая группа Eni получила уведомление от «Газпрома» о намерении сократить поставки с 27 до 20 млн кубометров.Московский КомсомолецОбъем импорта в последний день лета упадет с 27 млн кубов до 20 млн, говорится на сайте Eni.Газета.RuEni предоставит обновленную информацию в случае значительных изменений в объемах поставок, о которых сообщит Газпром.Агентство нефтегазовой информацииПосле техобслуживания при отсутствии технических неполадок транспортировать газ продолжат до уровня в тридцать три миллиона кубометров в сутки.Центральная Служба НовостейЧитать далееСвернутьФАНФАНГазета.RuАБНRT на русскомКомсомольская правдаYakutsk.ruЭкономика сегодняПодробнее о событииИтальянская Eni сообщила о намерении «Газпрома» сократить поставки до 20 млн кубометровLenta.ru05:22Итальянская Eni сообщила, что получит сегодня на 7 млн кубометров меньше газа из РоссииRT на русском03:47После Франции «Газпром» ограничил поставки газа в ИталиюИА Красная Весна05:56«Газпром» сократит поставки газа в ИталиюКоммерсантъ04:03«Газпром» сократил поставки газа в ИталиюГазета.Ru05:07«Газпром» сократит поставки газа итальянской Eni до 20 миллионов кубометров 31 августаПРАЙМ03:37Eni сообщила, что получит 31 августа из РФ примерно на 7 млн куб. м газа меньшеТАСС03:29Показать ещёОценить176Поделиться