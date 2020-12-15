Кандидат в президенты «Барселоны» Лапорта вывесил свой баннер около стадиона «Реала»

В рамках предвыборной кампании Лапорта пошёл на довольно необычный шаг – вывесил огромный баннер со своей фотографией на доме, который находится всего лишь в двухсот метрах от стадиона «Реала» Сантьяго Бернабеу.