«Газпром» решил закупить «золотые» медицинские маски
Российский газовый монополист «Газпром» решил закупить «золотые» медицинские маски, стоимость каждой составит 210 тысяч рублей, следует из данных электронной торговой площадки группы «Газпромбанка».В источнике
С чего всё началось
Российский газовый монополист «Газпром» решил закупить «золотые» медицинские маски, стоимость каждой составит 210 тысяч рублей, следует
из данных электронной торговой площадки группы «Газпромбанка».
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«Газпром» хочет купить 1,1 млн масок за ₽232,5 млрд. Одна маска обойдется в ₽210 тыс
Znak.comвчера в 11:18