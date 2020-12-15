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Lenta.ru
Lenta.ru

«Газпром» решил закупить «золотые» медицинские маски

Росбалт
FreeNews-Volga
Znak.com
Российский газовый монополист «Газпром» решил закупить «золотые» медицинские маски, стоимость каждой составит 210 тысяч рублей, следует из данных электронной торговой площадки группы «Газпромбанка».В источнике
С чего всё началось
Российский газовый монополист «Газпром» решил закупить «золотые» медицинские маски, стоимость каждой составит 210 тысяч рублей, следует
 из данных электронной торговой площадки группы «Газпромбанка».
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