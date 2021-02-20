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«Газпром» резко уменьшил транзит газа через Украину

Москва, 20 февраля 2021, 13:08 — REGNUM Российская компания «Газпром» с 17 февраля снизила транзит газа через территорию Украины после относительно стабильного среднего уровня первых 16 дней текущего месяца.В источнике
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С чего всё началось

«Газпром» резко снизил транзит через Украину

"Газпром" со среды, 17 февраля, снизил транзит газа через Украину по отношению к довольно стабильному среднему уровню первых 16 дней февраля.
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