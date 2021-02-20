Boeing рекомендовала приостановить полеты серии 777 после инцидента с отказом двигателя

Компания Boeing выпустила заявление, в котором порекомендовала всем авиакомпаниям приостановить эксплуатацию лайнеров серии 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112 после того, как накануне в США произошло возгорание одного из таких двигателей в ходе выполнения рейса.