«Газпром» резко уменьшил транзит газа через Украину
Москва, 20 февраля 2021, 13:08 — REGNUM Российская компания «Газпром» с 17 февраля снизила транзит газа через территорию Украины после относительно стабильного среднего уровня первых 16 дней текущего месяца.В источнике
С чего всё началось
«Газпром» резко снизил транзит через Украину
"Газпром" со среды, 17 февраля, снизил транзит газа через Украину по отношению к довольно стабильному среднему уровню первых 16 дней февраля.
Интерфакс19 февраля в 13:04
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Общественная служба новостей20 февраля в 05:00