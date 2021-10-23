Крамп-Карренбауэр 21 октября, отвечая на вопрос, размышляет ли НАТО о сценариях сдерживания России для балтийского и черноморского регионов, в том числе в воздушном пространстве с ядерным оружием, заявила, что нужно очень ясно дать понять Москве, что западные страны готовы использовать и такие средства.
Председатель комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн в эфире радиостанции "Говорит Москва" опроверг информацию о том, что российский кабмин обязал мессенджеры запрашивать у пользователей из России паспортные данные.