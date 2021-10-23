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«Газпром» с 1 декабря может прекратить поставки газа в Молдавию

"Газпром" может остановить поставки газа в Молдавию, заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов.
Российская газета
Куприянов пояснил, что у республики скопился долг за уже поставленный газ.
РИА Новости
Ситуация осложняется тем, что Кишинев пока не заключил с "Газпромом" долгосрочный контракт.
Вести ФМ
В середине октября Молдавия запросила экстренные поставки газа у стран ЕС.
Forbes

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