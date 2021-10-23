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«Газпром» с 1 декабря может прекратить поставки газа в Молдавию

"Газпром" может остановить поставки газа в Молдавию, заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов.
Российская газета
Куприянов пояснил, что у республики скопился долг за уже поставленный газ.
РИА Новости
Куприянов предупредил, что если Молдова не оплатит поставку газа и не подпишет новый контракт с 1 декабря 2021 года, то «Газпром» остановит поставки газа в страну.
РЕН ТВ
Молдавия и «Газпром» договорились о поставках газа в октябре 30 сентября.
Forbes

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Что произошло за день: суббота, 23 октября
Интерфакс13:20
«Газпром»: Молдавия должна России суммарно $709 млн за поставленный газ
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«Газпром» готов продлить контракт с Молдавией на ноябрь при погашении долга за два месяца
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