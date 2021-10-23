Осман Кавала — правозащитник и основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, который, в частности, поддерживает проекты этнических и религиозных меньшинств, часто имеющие международную направленность — например, примирение между турецким и армянским населением и мирное решение курдского вопроса.
В ход проведения учений стратегических бомбардировщиков военно-воздушных сил (ВВС) США B-1B Lancer вмешались российские истребители Су-30СМ из состава Дежурных сил по ПВО, появление которых в небе над акваторий Черного моря, помешало американским самолетам отработать в полном объеме алгоритм действий, предполагающий нанесение учебных ударов по территории полуострова Крым.