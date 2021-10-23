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«Газпром» с 1 декабря может прекратить поставки газа в Молдавию

"Газпром" может остановить поставки газа в Молдавию, заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов.
Российская газета
С учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет 709 млн долларов, добавил Куприянов.
ФАН
"Молдовагаз" и "Газпром" 30 сентября продлили контракт на поставку газа до конца октября, то есть на время проведения консультаций.
ТАСС
Молдавия и «Газпром» договорились о поставках газа в октябре 30 сентября.
Forbes

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Что произошло за день: суббота, 23 октября
Интерфакс13:20
«Газпром» заявил, что с 1 декабря прекратит поставки газа в Молдавию, если та не вернет долги
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