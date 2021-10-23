Осман Кавала — правозащитник и основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, который, в частности, поддерживает проекты этнических и религиозных меньшинств, часто имеющие международную направленность — например, примирение между турецким и армянским населением и мирное решение курдского вопроса.
Московское «Динамо» поднялось на первое место в таблице Российской Премьер-Лиги после победы ЦСКА над «Крыльями Советов» (3:1). ЦСКА, обыграв самарцев, в 12 матчах набрал 23 очка и догнал «Зенит» и «Динамо».