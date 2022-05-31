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«Газпром» с 1 июня приостановит поставки газа компаниям Shell и Orsted

Отмечается, что "Газпром экспорт" не получил от европейских партнеров оплату за поставки "голубого топлива" в апреле, что и послужило причиной прекращения подачи газа.
РИА Новости
В «Газпроме» указали, что максимальный годовой объем поставок в Германию по контракту с Shell составляет 1,2 млрд куб. м, объемы поставок датской компании в пресс-службе не раскрыли.
РБК
С 31 мая "Газпром" также полностью остановил поставку газа компании GasTerra из Нидерландов.
Российская газета
Об отказе платить за газ в рублях и риске прекращения поставок Дания предупреждала ранее.
Forbes

Подробнее о событии

«Газпром» с 1 июня приостановит поставки газа Shell и датской Orsted
РБК11:47
«Газпром» с 1 июня прекратит поставки газа Shell Energy Europe и датской Orsted
Российская газета10:58
Британская Shell и датская Orsted с 1 июня лишатся поставок газа из РФ
Интерфакс11:11
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«Газпром» с 1 июня приостановит поставки газа компаниям Shell и Orsted
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