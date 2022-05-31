РИА Новости«Газпром» с 1 июня приостановит поставки газа компаниям Shell и OrstedОтмечается, что "Газпром экспорт" не получил от европейских партнеров оплату за поставки "голубого топлива" в апреле, что и послужило причиной прекращения подачи газа.РИА НовостиВ «Газпроме» указали, что максимальный годовой объем поставок в Германию по контракту с Shell составляет 1,2 млрд куб. м, объемы поставок датской компании в пресс-службе не раскрыли.РБКС 31 мая "Газпром" также полностью остановил поставку газа компании GasTerra из Нидерландов.Российская газетаОб отказе платить за газ в рублях и риске прекращения поставок Дания предупреждала ранее.ForbesЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowДума ТВИзвестияРБКРЕН ТВREGNUMНТВТК ЗвездаЦентральная Служба НовостейT24Газета.RuЭкономика сегодняРосбалтRT на русскомDP.RUФорпост Северо-ЗападИА Красная ВеснаAnewsReadovka NewsНовый ДеньФАНЦарьградНациональная служба новостейПодробнее о событии«Газпром» с 1 июня приостановит поставки газа Shell и датской OrstedРБК11:47«Газпром» с 1 июня прекратит поставки газа Shell Energy Europe и датской OrstedРоссийская газета10:58Британская Shell и датская Orsted с 1 июня лишатся поставок газа из РФИнтерфакс11:11«Газпром» принял решение о прекращении поставок газа в ГерманиюВнешнеэкономические связи11:05«Газпром» с 1 июня приостановит поставки газа компаниям Shell и OrstedРИА Новости11:29«Газпром» 1 июня приостановит поставки газа Ørsted и ShellТАСС10:57«Газпром экспорт» сообщил о приостановке поставок газа Shell Energy Europe с 1 июняRT на русском11:22Показать ещёОценить926Поделиться