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«Газпром» с 1 июня приостановит поставки газа компаниям Shell и Orsted

"Газпром" с 1 июня останавливает поставки для Shell Energy Europe в Германию и для датской Orsted, говорится в сообщении "Газпром экспорта".
РИА Новости
Отмечается
, что Ørsted проинформировала «Газпром экспорт» о ненамерении выполнять платежи за газ в рублях и в соответствии со схемой, предложенной российской компанией.
RT на русском
В «Газпроме» указали, что максимальный годовой объем поставок в Германию по контракту с Shell составляет 1,2 млрд куб. м, объемы поставок датской компании в пресс-службе не раскрыли.
РБК
Тем временем из-за отказа платить за газ по новым условиям «Газпром» уже приостановил поставки газа в Болгарию, Польшу, Финляндию и Нидерланды.
Коммерсантъ

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