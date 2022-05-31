США в среду, 1 июня, объявят в среду о передаче Украине 11-го пакета военной помощи на сотни миллионов долларов, включающего реактивные системы залпового огня (РСЗО), в том числе HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
Россия, один из трех крупнейших производителей нефти в мире, в 2021 году договорилась с ОПЕК и девятью странами, в эту организацию не входящими, о контролируемом совместном увеличении добычи сырой нефти.
Погоня Европы за альтернативами российскому газу может привести к наступлению глобального энергетического кризиса к зиме, пишет телекомпания CNN со ссылкой на оценку аналитиков консалтинговой фирмы Rystad Energy.