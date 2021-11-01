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«Газпром» с 1 ноября сократил транзит газа через Украину на треть

"Газпром" с 1 ноября сократил объем транзитного газа через территорию Украины еще на треть, до 57 млн кубометров в сутки.
Газета.Ru
Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров в год.
ПРАЙМ
Макогон отметил, что российская компания при нынешних объёмах транспортировки недопоставит в Евросоюз до конца мая около 5 млрд куб. м природного газа.
RT на русском
В конце октября Сергей Макогон сообщал, что объем транзита газа по украинской газотранспортной системе сократился примерно на 4,5 млрд кубометров после заключения Венгрией контракта с «Газпромом» на поставки газа в обход Украины.
Коммерсантъ

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