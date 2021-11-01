В конце октября Сергей Макогон сообщал, что объем транзита газа по украинской газотранспортной системе сократился примерно на 4,5 млрд кубометров после заключения Венгрией контракта с «Газпромом» на поставки газа в обход Украины.
Вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил в интервью РБК, что власти столицы готовят план решения кадрового кризиса на стройках, который включает в себя отказ от использования труда мигрантов.
"Вице-премьер Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Уруский Олег Семенович подал заявление в аппарат Верховной рады об увольнении по собственному желанию", - написал Мельничук в Telegram-канале.