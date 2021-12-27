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«Газпром» с 22 декабря перешел в режим работы на максимумах

«С 22 декабря производственный комплекс «Газпрома» работает в режиме осенне-зимних максимумов. Причина – аномально низкие температуры, которые фиксируются в среднем по суткам – до минус 17 градусов в регионах действия ЕСГ», — говорится в сообщении.
Ведомости
В европейских ПХГ на 24 декабря, по данным Gas Infrastructure Europe, объем активного газа на 21,1 млрд куб. м меньше прошлогоднего уровня.
ТАСС
В свою очередь, поставки газа европейским потребителям осуществляются согласно заявкам в полном объеме в соответствии с действующими контрактными обязательствами, подчеркнули в «Газпроме».
Ведомости
"Отобрано уже 43,1% от объема газа, закачанного в этом году", - подчеркивает российский холдинг.
ТАСС

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