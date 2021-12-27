«С 22 декабря производственный комплекс «Газпрома» работает в режиме осенне-зимних максимумов. Причина – аномально низкие температуры, которые фиксируются в среднем по суткам – до минус 17 градусов в регионах действия ЕСГ», — говорится в сообщении.
Минский городской суд в понедельник приговорил россиянина Егора Дудникова, который был обвинен в разжигании социальной вражды и призывах к действиям против нацбезопасности Белоруссии, к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.