Минский городской суд в понедельник приговорил россиянина Егора Дудникова, который был обвинен в разжигании социальной вражды и призывах к действиям против нацбезопасности Белоруссии, к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.