"Газпром" может остановить поставки газа в Белоруссию с 1 июля. Причиной тому стал недавний скандал с "Белгазпромбанком", где власти инициировали возбуждение уголовного дела против топ-менеджера Сергея Кармызова, а также задолженность республики.

Газпром с 1 июля может остановить поставки газа в Белоруссию

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