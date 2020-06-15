Энергетика
Деловое.ТВГазпром с 1 июля может остановить поставки газа в Белоруссию
"Газпром" может остановить поставки газа в Белоруссию с 1 июля. Причиной тому стал недавний скандал с "Белгазпромбанком", где власти инициировали возбуждение уголовного дела против топ-менеджера Сергея Кармызова, а также задолженность республики.
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«Газпром» отключит газ Белоруссии 1 июля после обысков в Белгазпромбанке
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СМИ: «Газпром» готовится приостановить поставки топлива в Белоруссию
Национальная служба новостейвчера в 04:23
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В Петербурге мужчине продали санитайзер под видом воды для детей
X5 Retail Group уволит руководство "Пятерочки" в Петербурге, по чьей вине санитайзер для персонала, разлитый в бутылки из-под детской питьевой воды, оказался на полке с этой продукцией и был ошибочно куплен вместо нее, из-за чего пострадал маленький ребенок, сообщил РИА Новости в понедельник представитель торговой сети.
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