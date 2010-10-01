Энергетика
Деловое.ТВГазпром с 1 июля может остановить поставки газа в Белоруссию
"Газпром" может остановить поставки газа в Белоруссию с 1 июля. Причиной тому стал недавний скандал с "Белгазпромбанком", где власти инициировали возбуждение уголовного дела против топ-менеджера Сергея Кармызова, а также задолженность республики.
Читать в источнике
Оценить362
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: «Газпром» готовится приостановить поставки топлива в Белоруссию
Национальная служба новостей14 июня в 04:23
«Газпром» отключит газ Белоруссии 1 июля после обысков в Белгазпромбанке
Капитал страны13 июня в 07:05
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 02:48, Ашберн
Общество
С 16 июня зоопарк и все парки Калининграда откроются для посетителей
Уже сегодня, 16 июня, зоопарк и все парки откроются для посетителей. Пока в прогулочном режиме, то есть на свежем воздухе.
Вести Калининград вчера в 13:26
Общество
Более 8 миллионов человек в мире заразились коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 8 миллионов.
Российская газета вчера в 19:58
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о травмах артиста в ДТП
Москва, 15 июня 2020, 11:11 — REGNUM На сегодняшний день актёр Михаил Ефремов, ставший участником ДТП со смертельным исходом, восстанавливается после полученных в происшествии травм.
REGNUM вчера в 04:11
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru 14 июня в 11:12
Общество
В магазинах начали продавать Конституцию с поправками
В книжных магазинах появились издания Конституции с вынесенными на общероссийское голосование поправками, пишет РБК.
Ведомости 01:50
Культура
У актера Вячеслава Тихонова самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище
Самый дорогой памятник на территории Новодевичьего кладбища установлен на могиле отечественного актера Вячеслава Тихонова.
Что происходит вчера в 17:03
Происшествия
Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив
РИА Новости вчера в 14:11
Общество
Москва перешла к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса
Число активных случаев составляет 80,6 тыс. Согласно графику снятия в Москве ограничений, с 23 июня в городе откроют спортивные и детские площадки, а также разрешат сидеть на лавочках и пользоваться беседками.
РБК вчера в 17:50
Здоровье
В Костромской области за сутки заболели коронавирусом 27 человек
Врачи вылечили в Костромской области 593 заболевших. В настоящее время стационарное лечение проходят 78 пациентов.
ГТРК Кострома 14 июня в 03:10
Общество
СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
RT на русском вчера в 10:41
Общество
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости 14 июня в 06:51
Спорт
В Heroes of the Storm добавят Мэй из Overwatch?
REGNUM вчера в 08:47
Игры
Вышел первый трейлер Mafia: Definitive Edition
КМВ Новости 13 июня в 16:41
Шоу-бизнес
Дочь Федосеевой-Шукшиной сообщила о госпитализации Алибасова
Культуромания вчера в 08:37
Театры
Первый в России minecraft-спектакль «Вишнёвый сад» покажет БДТ
Псковское агентство информации 14 июня в 08:07
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 июня
В столице за сутки от коронавируса умерли 52 человека, всего с начала пандемии в столице скончались 3386 человек, зараженных COVID-19.
РБК 02:21
Игры
Сумма донатов на разработку Star Citizen достигла $300 миллионов
По всей видимости, счетчик на официальном сайте Star Citizen не учитывает пожертвования инвесторов, поскольку в марте 2020 года Cloud Imperium Games объявила, что ей удалось достичь суммы в 340 миллионов долларов.
Evo-rus.com 14 июня в 11:21
Общество
Минобороны сообщило о скором начале испытаний вакцины от коронавируса
Отмечается, что «в ближайшие дни по завершении двухнедельной изоляции будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, основная цель которой — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины».
RT на русском вчера в 23:14
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись
Очередная известная пара распалась в российском шоу-бизнесе. Официальный развод оформили актёры Агата Муцениеце и Павел Прилучный.
News.ru вчера в 06:20
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости вчера в 04:20
Шоу-бизнес
Алена Кравец рассказала о странностях на похоронах Юлии Норкиной
Pravda.Ru вчера в 02:53
Происшествия
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку
RT на русском 01:26
Здоровье
Новозеландский эпидемиолог оценил вероятность второй волны COVID-19
В качестве меры, которая может помочь избежать новой волны заражений, Бейкер назвал введение масочного режима: «Возможно, если многие страны введут масочный режим, то есть шанс, что таким путем удастся сбить темпы распространения вируса до приемлемого уровня».
РБК 02:30
Фигурное катание
Фигуристка Туктамышева ответила на критику ее откровенных снимков
Елизавета Туктамышева в соцсети ответила на критику хейтеров по поводу ее откровенных снимков.
Актуальные Новости вчера в 15:31
Происшествия
Из реки Мга достали тело мужчины без рук, ног и головы
Тело мужчины без головы, рук и ног нашли около 17:57 в реке Мга на территории Кировского районе Ленинградской области.
Piter.tv 02:38
Киберспорт
В игру Counter-Strike 1.6 теперь можно сыграть в браузере
REGNUM вчера в 13:30
Происшествия
Бабушка избила внучку в лифте в Красноярске
В Красноярске 53-летняя женщина избила свою внучку в лифте с такой силой, что ребенок упал.
Газета.Ru 02:21
Общество
В Кузбассе за последние сутки выявили 17 случаев коронавируса
Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявлено у 17 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:43