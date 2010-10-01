Энергетика
REGNUMГазпром с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию
Минск, 13 июня 2020, 17:56 — REGNUM Не только криминальный скандал вокруг белорусского «Белгазпромбанка», инициированный нынешними белорусскими властями, но и задолженность белоруской стороны за поставленный газ осложняют отношения официального Минска с Газпромом.
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Общество
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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев усомнился в том, что актер Михаил Ефремов, записывая видеообращение к семье погибшего в аварии с его участием, не нарушил меру пресечения в виде домашнего ареста.
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В Запорожье завершился матч 4-го тура плей-офф чемпионов УПЛ. «Заря» принимала киевское «Динамо».
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Двое пилотов погибли при жесткой посадке Як-52 в Самарской области
Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета Як-52 в Самарской области, сообщает в субботу МЧС по области.
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Общество
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Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий
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Девушка из Казахстана Мария Агапова дебютировала в UFC с досрочной победой в первом раунде на турнире UFC on ESPN 10, где ей противостояла американка Ханна Сайферс.
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Lenta.ru вчера в 01:10
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Военная база США в Ираке подверглась ракетному обстрелу
На территорию военной базы «Эт-Таджи» в Ираке, которую используют силы коалиции во главе с США, упали две ракеты типа «катюша», сообщает телеканал «Аль-Арабия».
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Общество
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РИА Новости 00:26
Авто
Составлен ТОП-5 кроссоверов, которые практически не ломаются
Журналисты авторитетного немецкого издания «AutoBild» составили пятерку самых надежных кроссоверов, способных без серьезных неисправностей преодолеть отметку в 100 тысяч километров пробега.
Daily-Motor.Ru вчера в 04:00
Происшествия
Жертвами ДТП под Нижним Новгородом стали четыре человека
Газета.Ru вчера в 19:14
Политика
Трамп объявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
Американский президент Дональд Трамп объявил о завершении "эры бесконечных войн".
Газета.Ru вчера в 16:23
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В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
Известия вчера в 23:17
Политика
Эксперт объяснила, чем чреват полученный Украиной статус партнера НАТО
Каждая страна альянса самостоятельно принимает решение о том, в какой степени оказывать поддержку "товарищу по оружию", — заявила эксперт.
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РИА Новости 12 июня в 05:50
Здоровье
Названы напитки, улучшающие сон
Теплое молоко, выпитое перед сном, содержит аминокислоту триптофан, повышающую уровень серотонина в крови.
Вечерняя Москва 00:47
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Ольга Рапунцель выписалась из роддома
Несколько дней назад Ольга Рапунцель во второй раз стала мамой.
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Норкин показал фото «летящей» покойной жены
На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками.
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Происшествия
В Атланте прошли акции протеста из-за гибели еще одного афроамериканца
Известия вчера в 18:55
Происшествия
Скончались ещё два новосибирца с коронавирусом
Новосибирск, 11 июня 2020, 08:21 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 11 июня, за прошедшие сутки выявлено 102 новых случая заражения коронавирусом, 167 пациентов выписаны, скончались два пациента — мужчины 30 лет и 49 лет.
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Общество
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Lenta.ru вчера в 16:57
Футбол
ЦСКА проиграл «Арсеналу» в Москве
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Жириновский предложил установить зарплатный стандарт
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Газета.Ru вчера в 23:22
Происшествия
Под Новосибирском погиб мужчина от удара молнии
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На Камчатке ищут экипаж перевернувшегося катера
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Общество
Михаил Леонтьев раскритиковал нападки на Ефремова после ДТП
РИА Новости вчера в 20:08
Армия и оружие
Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд
В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.
Lenta.ru 12 июня в 03:10