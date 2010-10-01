Энергетика

REGNUMREGNUMГазпром с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию

Минск, 13 июня 2020, 17:56 — REGNUM Не только криминальный скандал вокруг белорусского «Белгазпромбанка», инициированный нынешними белорусскими властями, но и задолженность белоруской стороны за поставленный газ осложняют отношения официального Минска с Газпромом.
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«Газпром» с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию

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«Газпром» может с июля прекратить поставки в Белоруссию

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СМИ: «Газпром» готовится приостановить поставки топлива в Белоруссию

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СМИ: «Газпром» с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию

Smolnarod.ru04:38

Газпром может перекрыть поставки газа в Белоруссию с 1 июля

Piter.tv04:30

«Газпром» намерен закрыть поставки газа в Белоруссию

Общественная служба новостей11:45

Газпром с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию

REGNUMвчера в 10:56
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С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
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У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
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Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
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Политика

Песков: Путин написал статью о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне.
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Политика

Пушков высмеял слова главы МИД Украины о «наступательной дипломатии»

Сенатор Алексей Пушков высмеял слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который заявил о "наступательной дипломатии" Киева в отношениях с Москвой.
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На востоке Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в воскресенье в восточной части Турции.
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Общество

Россияне смогут получить выплаты без предоставления справок

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении социальных пособий без предоставления справок гражданами, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Моя Москва.онлайн вчера в 05:14
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Спекулянты увеличили ставку на рост евро до максимума более чем за 2 года

Хедж-фонды и другие крупные спекулянты увеличили длинную позицию по фьючерсам в евро до самого высокого уровня с мая 2018 года.
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В американской Атланте продолжаются протесты

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На следующей неделе в Москву вернется аномальная жара.
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Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
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Адвокат оценил шансы Ефремова избежать уголовного наказания

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Людям могут запретить владеть золотом. Спасут стейблкоины

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В Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину

"Сегодня на Носовихинском шоссе водитель кареты скорой помощи сбил женщину, после чего столкнулся с иномаркой", - сказал собеседник агентства.
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Toyota запатентовала луноход в России

Японская компания Toyota зарегистрировала в России свой первый луноход. На разработку агрегата специалисты потратили чуть больше года.
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На поверхности подмосковной реки обнаружили восьмикилометровое пятно

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АЕК Карреры вышел на 2-е место в чемпионате Греции

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Беспорядки и столкновения с полицией произошли в Марселе

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