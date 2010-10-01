Энергетика
REGNUMГазпром с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию
Минск, 13 июня 2020, 17:56 — REGNUM Не только криминальный скандал вокруг белорусского «Белгазпромбанка», инициированный нынешними белорусскими властями, но и задолженность белоруской стороны за поставленный газ осложняют отношения официального Минска с Газпромом.
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СМИ: «Газпром» готовится приостановить поставки топлива в Белоруссию
Национальная служба новостей04:23
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