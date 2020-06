Компания Paradox Interactive и студия Hardsuit Labs опубликовали новый трейлер ролевого экшена Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, который подтвердил возвращение вампирши Дамзель из оригинальной Vampire: The Masquerade – Bloodlines, а также представили ограниченное коллекционное издание игры.

Новый студийный альбом Норы Джонс "Pick Me Up Off the Floor" увидел свет 12 июня 2020 года.