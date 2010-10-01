Энергетика
Деловое.ТВГазпром с 1 июля может остановить поставки газа в Белоруссию
"Газпром" может остановить поставки газа в Белоруссию с 1 июля. Причиной тому стал недавний скандал с "Белгазпромбанком", где власти инициировали возбуждение уголовного дела против топ-менеджера Сергея Кармызова, а также задолженность республики.
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СМИ: «Газпром» готовится приостановить поставки топлива в Белоруссию
Национальная служба новостей14 июня в 04:23
«Газпром» отключит газ Белоруссии 1 июля после обысков в Белгазпромбанке
Капитал страны13 июня в 07:05
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Экономика
Мишустин утвердил снижение размера взносов для туроператоров
Правительство России уменьшило размер взноса, который туроператоры, работающие в сфере выездного туризма, должны платить в фонды персональной ответственности.
Коммерсантъ 02:45
Происшествия
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку
В Забайкальском крае погибли четыре человека, спасая тонущую 15-летнюю девочку. Об этом заявили в пресс-службе СК России по региону.
RT на русском 01:26
Общество
Сенатор Кутепов предложил сократить новогодние праздники в 2021 году
"В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января", - говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 03:14
Экономика
Зарплаты хотят переводить через систему быстрых платежей
ЦБ РФ и банкиры обсуждают возможность выплат зарплат через Систему быстрых платежей (СБП).
Вести.Ru 03:50
Политика
Южная Корея заявила, что КНДР взорвала Межкорейский офис связи
Министерство объединения Республики Корея сообщило, что КНДР взорвала Межкорейский офис связи, передает агентство Yonhap.
Коммерсантъ 03:13
Общество
Правительство России расширило меры поддержки безработных
Индивидуальные предприниматели, которые прекратили свою деятельность после 1 марта и официально признаны безработными, получают пособие в максимальном размере – 12 130 рублей.
Вечерний Мурманск 13 июня в 12:15
Общество
ЦИК передумал тестировать на коронавирус всех членов избиркомов
ЦИК передумал тестировать на коронавирус всех членов избиркомов Центризбирком отказался от обязательного тестирования на коронавирус всех членов избирательных комиссий на голосовании по поправкам в Конституцию, следует из рекомендаций ведомства.
Медиазона 03:10
Происшествия
Установлена личность стрелка, ранившего в Москве полицейских
Интерфакс вчера в 11:41
Происшествия
Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым
Национальная служба новостей вчера в 13:58
Футбол
«Тоттенхэм» вновь интересуется Дзюбой
Источник сообщает, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба по-прежнему находится в сфере интересов "Тоттенхэма".
Soccer.ru 03:14
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Lenta.ru вчера в 22:54
Общество
В России за сутки коронавирус выявили у 8248 человек
За сутки в России зафиксировали 8248 случаев COVID-19, умерли 193 человека, выписались 9767, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:59
Происшествия
Врач в Латвии обругал русскоговорящую пациентку
В Латвии проживают чуть менее 2 млн человек, из них около 40% — русскоговорящие. В республике один государственный язык — латышский.
Известия вчера в 23:34
Общество
Минобороны сообщило о скором начале испытаний вакцины от коронавируса
Отмечается, что «в ближайшие дни по завершении двухнедельной изоляции будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, основная цель которой — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины».
RT на русском вчера в 23:14
Общество
Опубликована статистика по коронавирусу в Тверской области на 16 июня
В Тверской области за прошедшие сутки подтвердили 72 новых случая заражения.
Tverigrad.ru 03:54
Общество
В Волгоградской области продлили режим самоизоляции
Волгоград, 15 июня 2020, 15:50 — REGNUM До 23 июня продлён режим самоизоляции в Волгоградской области.
REGNUM вчера в 08:50
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
В Дагестане несколько граждан Азербайджана, которые не могут выехать на родину из-за ограничений по коронавирусу, напали на полицейских.
Российская газета 03:01
Происшествия
В Новосибирской области подросток сжег школу
Газета.Ru 02:33
Общество
Стали известны регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей
Рейтинг регионов по уровню благосостояния семей за 2019 год возглавили нефтегазодобывающие регионы и финансовые центры, пишут РИА Новости.
FlashNord вчера в 03:25
Общество
Российские школы оборудуют камерами с функцией распознавания лиц
Российские школы оборудуют умными камерами на входе и выходе, а также для видеонаблюдения в классах, сообщила портфельная компания фонда "Роснано" "Элвис-НеоТек".
РИА Новости 03:28
Политика
МИД России не считает приговор Уилану слишком суровым
«Что же касается утверждений о несправедливости или чрезмерной суровости приговора, необходимо подчеркнуть, что в США, да и в других западных странах наказание за аналогичные деяния предусматривает десятки лет тюремного заключения, вплоть до пожизненного, причем без права помилования»,-- говорится в комментарии российского МИДа.
Коммерсантъ вчера в 12:06
Происшествия
Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в поддержку Ефремова
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал заявление коллектива театра «Современник» в связи со смертельным ДТП, которое спровоцировал актер театра Михаил Ефремов.
Известия 02:35
Игры
По «Властелину колец» выйдет игра
NewInform 03:18
Происшествия
Суд избрал меру пресечения украинскому радикалу Стерненко
Киев, 15 июня 2020, 22:01 — REGNUM Бывший главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергей Стерненко, которого подозревают в убийстве, будет находиться под круглосуточным домашним арестом, сообщило 15 июня издание Liga.net.
REGNUM вчера в 15:01
Кино
Что будет с Геральтом и Цири во втором сезоне «Ведьмака» от Netflix
Во втором сезоне будут представлены другие ведьмаки, в том числе наставник Весемир, а потому вполне возможно, что мы увидим взгляд на детство Геральта и обучение ведьмаков.
Ридус вчера в 17:35
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости вчера в 07:14
Армия и оружие
Глава Минобороны Украины: Нужны корабли с ракетным вооружением для соответствия стандартам НАТО
Министр обороны Украины Андрей Таран объявил о переговорах в ходе церемонии представления нового главкома ВМС личному составу военной базы в Одессе.
Военное обозрение вчера в 09:07
Энергетика
Газпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ
В «Газпром экспорте» отметили, что вместе с ПАО «Газпром» продолжают обжаловать решение Стокгольмского арбитража о пересмотре с 2014 года цены по контракту купли-продажи газа польской стороне.
REGNUM 04:04
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04