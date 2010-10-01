"Газпром" может остановить поставки газа в Белоруссию с 1 июля. Причиной тому стал недавний скандал с "Белгазпромбанком", где власти инициировали возбуждение уголовного дела против топ-менеджера Сергея Кармызова, а также задолженность республики.

Газпром с 1 июля может остановить поставки газа в Белоруссию

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