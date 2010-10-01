Минск, 13 июня 2020, 17:56 — REGNUM Не только криминальный скандал вокруг белорусского «Белгазпромбанка», инициированный нынешними белорусскими властями, но и задолженность белоруской стороны за поставленный газ осложняют отношения официального Минска с Газпромом.

Газпром с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию

Политика МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявления официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны. 2,1K

Общество Жириновский предложил установить зарплатный стандарт Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале. 984

Политика Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением» «Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии. 106

Общество Собянин назвал условие дальнейшего снятия ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что решения по отмене ряда ограничений в Москве, «в том числе свободное посещение спортивных мероприятий, кинотеатров, театров, массовые мероприятия, это уйдёт уже на июль месяц». 3

Здоровье 14 июня отмечается Всемирный день донора В Менделеевске проживает Почётный донор России, подробнее о нём читайте в следующем номере «МН».

Общество Глава Сургута госпитализирован с коронавирусом Глава города Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) Вадим Шувалов госпитализирован с подтвержденной коронавирусной инфекцией. 32

Политика Французский журналист предрек распад США Соединенным Штатам угрожает распад из-за «самоубийственной» политики американского лидера Дональда Трампа, считает обозреватель Le Figaro Николя Бавре. 473

Общество Новая волна тепла придет в европейскую часть России Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о сроках наступления второй волны тепла в европейской части России, передает РИА "Новости". 37

Футбол «Наполи» вышел в финал Кубка Италии Определился второй финалист Кубка Италии. Им стал "Наполи", обыгравший по сумме двух встреч миланский "Интер".

Хоккей Агент Лайпсика: Брендан попросил проработать контракт именно с ЦСКА Сергей Исаков, агент нападающего Брендана Лайпсика, рассказал о ходе переговоров с московским ЦСКА.

Футбол Гол Холанда принёс «Боруссии» победу над «Фортуной» Дортмунд, Германия, 13 июня 2020, 20:31 — REGNUM Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Фортуной» в матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу.