Энергетика
REGNUMГазпром с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию
Минск, 13 июня 2020, 17:56 — REGNUM Не только криминальный скандал вокруг белорусского «Белгазпромбанка», инициированный нынешними белорусскими властями, но и задолженность белоруской стороны за поставленный газ осложняют отношения официального Минска с Газпромом.
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Политика
МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой
МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявления официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РБК 12 июня в 10:52
Общество
Жириновский предложил установить зарплатный стандарт
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
Происшествия
Второй мужчина погиб от удара молнией в Новосибирской области
Ранее «Вести Новосибирск» сообщали о гибели от удара молнией 25-летнего мужчины. Трагедия произошла утром 13 июня в Коченёвском районе.
Вести Новосибирск вчера в 23:10
Политика
Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
Известия вчера в 15:17
Энергетика
Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну
Пережить самый острый период ценовой войны, развязанной саудитами, нашим нефтяникам помогли американцы.
РИА Новости вчера в 01:16
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия вчера в 19:47
Кино
Кумиру советских зрителей Гойко Митичу исполнилось 80 лет
ИА Красная Весна вчера в 12:34
Общество
Собянин назвал условие дальнейшего снятия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что решения по отмене ряда ограничений в Москве, «в том числе свободное посещение спортивных мероприятий, кинотеатров, театров, массовые мероприятия, это уйдёт уже на июль месяц».
RT на русском 02:17
Здоровье
14 июня отмечается Всемирный день донора
В Менделеевске проживает Почётный донор России, подробнее о нём читайте в следующем номере «МН».
Менделеевские новости 02:07
Экономика
Проблемным регионам России выделят средства на развитие
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что проблемным регионам России выделят дополнительные средства на их развитие.
Газета.Ru 11 июня в 05:31
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
Известия вчера в 23:17
Общество
Глава Сургута госпитализирован с коронавирусом
Глава города Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) Вадим Шувалов госпитализирован с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Известия 01:05
Футбол
«Барселона» разгромила «Мальорку» в матче чемпионата Испании
Футбольный клуб «Барселона» всухую победил «Мальорку» в матче 28-го тура чемпионата Испании.
Известия вчера в 21:39
Политика
Французский журналист предрек распад США
Соединенным Штатам угрожает распад из-за «самоубийственной» политики американского лидера Дональда Трампа, считает обозреватель Le Figaro Николя Бавре.
Известия 11 июня в 22:23
Происшествия
В Атланте начались беспорядки из-за очередной жертвы полиции
Российская газета вчера в 17:24
Армия и оружие
Украинские силовики заявили об одном погибшем в Донбассе
Украинские силовики заявили в воскресенье, что зафиксировали 15 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военный погиб, еще двое пострадали.
РИА Новости 00:32
Футбол
Кокорин назвал своим приоритетом переезд в Европу
LiveSport.ru 12 июня в 14:15
Общество
Новая волна тепла придет в европейскую часть России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о сроках наступления второй волны тепла в европейской части России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:39
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу ДТП
Газета.Ru вчера в 02:08
Футбол
«Наполи» вышел в финал Кубка Италии
Определился второй финалист Кубка Италии. Им стал "Наполи", обыгравший по сумме двух встреч миланский "Интер".
Вести.Ru вчера в 17:25
Общество
Столкновения между активистами и полицией происходят в Лондоне
В Лондоне происходят столкновения между правыми радикалами, сторонниками движения против расизма и полицейскими, сообщает Reuters.
Газета.Ru вчера в 13:47
Путешествия
Глава Ростуризма заявила о неготовности других стран принимать россиян
Другие страны пока не подтвердили готовность принимать российских туристов.
РБК вчера в 16:38
Хоккей
Агент Лайпсика: Брендан попросил проработать контракт именно с ЦСКА
Сергей Исаков, агент нападающего Брендана Лайпсика, рассказал о ходе переговоров с московским ЦСКА.
Чемпионат вчера в 15:01
Политика
В Германии опасаются санкций США против «Северного потока-2»
В ФРГ опасаются санкций американцев против «Северного потока-2».
Evo-rus.com 12 июня в 14:29
Армия и оружие
Военный летчик назвал главные преимущества Су-30СМ перед F-22 Raptor
Российский многоцелевой истребитель Су-30СМ значительно превосходит американский F-22 Raptor по ряду показателей.
ФАН 12 июня в 12:36
Футбол
Гол Холанда принёс «Боруссии» победу над «Фортуной»
Дортмунд, Германия, 13 июня 2020, 20:31 — REGNUM Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Фортуной» в матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу.
REGNUM вчера в 13:31
Шоу-бизнес
Охлобыстин попросил журналистов не трогать жену Ефремова
Иван Охлобыстин попросил СМИ оставить в покое бывшую супругу актера Михаила Ефремова.
Свободная Пресса 01:27
Происшествия
В Канаде закрыли нефтепровод из-за разлива
Невские Новости вчера в 22:00
Баскетбол
ЦСКА начал переговоры по переходу Шенгелии
Напомним, ранее руководство ЦСКА сумело подписать контракт с Николой Милутиновым.
Чемпионат вчера в 13:45