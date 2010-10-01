Энергетика

REGNUMREGNUMГазпром с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию

Минск, 13 июня 2020, 17:56 — REGNUM Не только криминальный скандал вокруг белорусского «Белгазпромбанка», инициированный нынешними белорусскими властями, но и задолженность белоруской стороны за поставленный газ осложняют отношения официального Минска с Газпромом.
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«Газпром» с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию

News.ru14:08

«Газпром» может с июля прекратить поставки в Белоруссию

ФАН12:03

Газпром с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию

REGNUMвчера в 10:56

Газпром может перекрыть поставки газа в Белоруссию с 1 июля

Piter.tv04:30

СМИ: «Газпром» готовится приостановить поставки топлива в Белоруссию

Национальная служба новостей04:23

«Газпром» намерен закрыть поставки газа в Белоруссию

Общественная служба новостей11:45

«Газпром» отключит газ Белоруссии 1 июля после обысков в Белгазпромбанке

Капитал странывчера в 07:05
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Газета.Ru 06:09
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Lenta.ru 12:50
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Власти Петербурга заявили о сложной ситуации с коронавирусом

Власти Петербурга заявили о сложной ситуации с коронавирусом.
BFM.ru 12:21
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Кино

Marvel наметила перезапуск Железного человека

Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри».
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NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

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BFM.ru 10:45
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Общество

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«В Ростуризме уточнили, что у людей, которые приехали на отдых вместе, при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.
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Найдена еще одна угроза коронавируса для организма

Lenta.ru 12:10
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
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Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru 07:40
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Общество

В Китае зафиксирована новая вспышка коронавируса

Притом, что уже полтора месяца новых случаев заражения в столице Китая не отмечалось. Врачи немедленно начали следствие.
Комсомольская правда 07:12
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Общество

СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова

"Комсомольская правда" рассказала о доходах российского актера Михаила Ефремова.
Газета.Ru 13:45
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Шоу-бизнес

Сын Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома

Накануне в Сети появились снимки голливудской актрисы, сделанные её сыном Ноксом.
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Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса

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Общество

Назван простой способ избавиться от тяги к сладкому за неделю

Шведский диетолог Фредерик Паулун рассказал, как можно быстро отучить организм от тяги к сладкому.
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Политика

Болтон готовит бомбу для Трампа

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Экономика

Bloomberg нашел ошибку инвесторов в скачке цен акций компании в 13 раз

Стоимость акций малоизвестной на мировом рынке китайской компании недвижимости Fangdd подскочила в цене в 13 раз, свидетельствуют данные биржи Nasdaq.
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Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл

Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
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Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
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Вышел первый трейлер Mafia: Definitive Edition

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Армия и оружие

Военная база США в Ираке подверглась ракетному обстрелу

На территорию военной базы «Эт-Таджи» в Ираке, которую используют силы коалиции во главе с США, упали две ракеты типа «катюша», сообщает телеканал «Аль-Арабия».
Коммерсантъ вчера в 16:44
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35 лет назад первая космическая миссия достигла поверхности Венеры

11 июня 1985 года спускаемый аппарат станции „Вега-1“ вошел в атмосферу Венеры на ночной стороне.
Парламентская газета 10 июня в 18:12
Происшествия

Семья Сергея Захарова отказалась принять извинения Ефремова

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В «Пулково» два самолета задели друг друга

Самолеты задели друг друга по касательной, аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.
BFM.ru 06:44
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В Пензе задержан депутат городской думы с листовками против поправок

В Пензе за расклейку листовок против поправок к Конституции задержаны депутат Пензенской городской думы от КПРФ Александр Рогожкин и секретарь пензенского отделения ЛКСМ Александр Ермаков.
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Латынина извинилась за фейк о коронавирусе в Татарстане

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Украинские дипломаты раскрыли планы «наступательной дипломатии»

Украинские делегации, направленные в Берлин и Париж, являются элементами «наступательной дипломатии», с помощью которой украинская сторона пытается придать импульс переговорам в «нормандском формате», заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба 14 июня, сообщает «Укринформ».
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Глава Еврейского музея назвал вакансию для славян провокацией

Президент Федерации еврейских общин России, гендиректор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода выступил с открытым письмом после инцидента с вакансией, в тексте которой говорилось о поиске сотрудника со славянской внешностью.
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