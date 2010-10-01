Энергетика

REGNUMREGNUMГазпром с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию

Минск, 13 июня 2020, 17:56 — REGNUM Не только криминальный скандал вокруг белорусского «Белгазпромбанка», инициированный нынешними белорусскими властями, но и задолженность белоруской стороны за поставленный газ осложняют отношения официального Минска с Газпромом.
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СМИ сообщили о готовности «Газпрома» приостановить поставки топлива в Белоруссию

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CyberSport.ru 12 июня в 06:15
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Вчера вечером в Екатеринбурге произошло жуткое происшествие. 38-летний мужчина избил своего 7-месячного сына.
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Военная база США в Ираке подверглась ракетному обстрелу

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Российский актер Гоша Куценко вступился за актера Михаила Ефремова, который стал соучастником ДТП со смертельным исходом на Садовом кольце в Москве.
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Энергетика

Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну

Пережить самый острый период ценовой войны, развязанной саудитами, нашим нефтяникам помогли американцы.
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Происшествия

В Атланте прошли акции протеста из-за гибели еще одного афроамериканца

В американском городе Атланта (штат Джорджия) прошли акции протеста из-за убийства афроамериканца сотрудником полиции при задержании, сообщает газета Washington Post в субботу, 13 июня.
Известия вчера в 18:55
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Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
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В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
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В парке «Патриот» в Подмосковье проходит освящение собора Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил России.
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Подольская поделилась снимком в бюстгальтере

Подольская поделилась снимком в бюстгальтере Наталья экспериментирует с образами.
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Происшествия

На Камчатке пропали пассажиры попавшего в шторм катера

Из-за сильного шторма грузовой катер перевернулся и не прибыл с грузом к судну назначения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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Общество

Россияне смогут получить социальную помощь без справок

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В Буденновске вспоминают жертв теракта июня 1995 года

Сегодня в Буденновске, городе в Ставропольском крае, почтут память погибших в 1995 году, когда ровно 25 лет назад вооруженные боевики под командованием полевого чеченского командира Шамиля Басаева захватили в городе несколько сотен заложников.
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Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле «дочки» «Газпрома»

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В Китае выросло число погибших от взрыва автоцистерны

По меньшей мере 18 человек погибли в результате взрыва автоцистерны в Китае, в числе пострадавших не менее 166 человек.
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Киевское «Динамо» победило «Зарю» в прерванном на полчаса матче

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В Грузии установили французские системы ПВО — министр обороны

Установка в Грузии французских систем противовоздушной обороны завершена.
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Москва, 14 июня 2020, 09:15 — REGNUM Средняя стоимость 1 кв. метра площади вторичного жилья в городах-миллионниках в России в июне нынешнего года составила 77,72 тыс. рублей, снизившись на 1,3% по сравнению с ценами мая.
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Три человека погибли в результате ДТП в Нижегородской области

Три человека погибли, еще семеро пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Нижегородской области.
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