Энергетика

REGNUMREGNUMГазпром с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию

Минск, 13 июня 2020, 17:56 — REGNUM Не только криминальный скандал вокруг белорусского «Белгазпромбанка», инициированный нынешними белорусскими властями, но и задолженность белоруской стороны за поставленный газ осложняют отношения официального Минска с Газпромом.
Читать в источнике
Комментировать103

Подробнее о событии

«Газпром» может прекратить поставки в Белоруссию с 1 июля

Народные новости02:21

СМИ: «Газпром» с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию

Smolnarod.ru04:38

Газпром может перекрыть поставки газа в Белоруссию с 1 июля

Piter.tv04:30

СМИ: «Газпром» готовится приостановить поставки топлива в Белоруссию

Национальная служба новостей04:23

Поставки российского газа в Белоруссию могут перекрыть с 1 июля

RuNews24.ru04:57

Газпром с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию

REGNUMвчера в 10:56

«Газпром» отключит газ Белоруссии 1 июля после обысков в Белгазпромбанке

Капитал странывчера в 07:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 05:04, Ашберн
Космос

Toyota запатентовала луноход в России

Телеканал 360° 03:13
2
Происшествия

Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми

Фактически извинения семьей погибшего не приняты, рассказал ТАСС адвокат Захаровых Александр Добровинский.
Вести.Ru вчера в 07:00
4,8K
Здоровье

В Тверской области 900 зараженных коронавирусом продолжают лечение

900 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Афанасий-бизнес вчера в 03:57
72
Здоровье

В Москве с начала года 45 тысяч человек стали донорами

Уже 45 тысяч москвичей стали донорами за 5 месяцев текущего года, они сделали более 63 тысяч донаций, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, особо отметив тех, кто сдает плазму, помогая выздороветь пациентам с COVID-19.
РИА Новости 04:34
Киберспорт

Valve представила аркану для Queen of Pain

Valve выпустила аркану для Queen of Pain в Dota 2. Комплект Eminence of Ristul получат все владельцы Battle Pass 2020, которые прокачают компендиум до 445-го уровня.
CyberSport.ru 12 июня в 02:34
Игры

PC Gaming Show 2020 пройдет сегодня

Организаторы говорят, что более двух десятков студий, издателей и разработчиков примут участие в PC Gaming Show, который предложит «эксклюзивные трейлеры, интервью и шоу».
Evo-rus.com вчера в 14:14
1
Общество

Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
348
Игры

Новая игра от создателей The Witcher. Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest

3DNews 02:22
Культура

Стримера забанили на Twitch из-за видео с гориллами

Бывший профессиональный игрок в Overwatch Феликс xQc Ленгьел получил 24-часовой бан на Twitch из-за того, что случайно показал несколько секунд видео, на котором спаривались гориллы.
CyberSport.ru 12 июня в 06:15
2
Шоу-бизнес

Костюшкин упрекнул Собчак за шутку о его изнасиловании в детстве

Lenta.ru вчера в 11:55
9
Общество

В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений

Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 10:30
353
Общество

В Омской области выявлено 85 новых случаев коронавируса

По данным оперштаба Омской области на 13 июня, в регионе выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусом.
Вечерний Омск. Неделя вчера в 03:22
4
Игры

Baldur’s Gate 3 выйдет в раннем доступе в августе

Srnsk вчера в 20:24
1
Шоу-бизнес

Подольская поделилась снимком в бюстгальтере

Подольская поделилась снимком в бюстгальтере Наталья экспериментирует с образами.
Экспресс газета 02:00
Происшествия

Во Франции продолжаются протесты против расизма и полицейского насилия

В Париже масштабная акция протеста против расизма и полицейского насилия вновь переросла в беспорядки, передаёт ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 12:57
184
Игры

Sony презентовала первые игры для новой PlayStation 5

Газета.Ru 11 июня в 17:58
984
Религия

Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл

Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM 03:27
666
Общество

Главу Сургута госпитализировали с коронавирусом

В Сургуте мэр Вадим Шувалов заразился коронавирусом.
Уральский меридиан 02:27
79
Общество

В Свердловской области ещё 254 человека заразились коронавирусом

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 254 новых случая коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 9325 человек.
Вечерние Ведомости 03:47
1K
Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 12 июня в 14:26
498
Игры

Видео: Twin Mirror от разработчика Life is Strange не будет сериалом

У Dontnod Entertainment, разработчика игрового сериала Life is Strange, на горизонте пара проектов — психологический мистический триллер Twin Mirror и разбитая на три эпизода драма Tell Me Why о трансгендерном подростке и его сестре-близняшке.
3DNews 03:55
Здоровье

В Прикамье выявлено 74 новых случая заражения SARS-CoV-2

В Пермском крае за сутки, по состоянию на 13 июня, выявлено 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM вчера в 06:06
23
Игры

В Epic Games Store запустили бесплатную раздачу Ark: Survival Evolved

В воскресенье, 14 июня, стало известно о том, что в Epic Games Store запустили бесплатную раздачу Ark: Survival Evolved.
Piter.tv 04:40
49
Общество

За неделю 937 жителей Ростовской области заболели коронавирусом

С 8 по 14 июня в Ростовской области было зафиксировано 937 случаев заболевания коронавирусом.
РБК Ростов-на-Дону 03:46
1,2K
Происшествия

В Техасе мужчина расстрелял людей из винтовки

В штате Техас неизвестный открыл огонь из винтовки по людям. Минимум восемь человек получили ранения.
Вести.Ru вчера в 07:55
1
Происшествия

В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте

РИА Новости вчера в 10:56
518
Игры

Новый трейлер The Outlast Trials показал безумных врачей и опыты над людьми

Видеоролик показал, что игрокам предстоит вернуться в тёмную лечебницу и испытать на себе страх людей, над которыми проводят запрещённые медицинские процедуры не совсем адекватные учёные.
Версия.Инфо 04:26
Общество

В Крыму выявили семь случаев коронавируса за сутки

Всего на территории республики заболели коронавирусом 490 человек, выздоровели 357.
Вести.Севастополь 12 июня в 02:53
170
Происшествия

В Брянске женщину насмерть загрызли собаки

РИА Стрела 02:55
26
Общество

Экс-полковник ФСИН предрек Ефремову работу библиотекарем в колонии

Экс-полковник ФСИН сообщил, что большинство заключенных, отбывающих наказание в колонии-поселении, как правило, работают на территории исправительного учреждения.
NewInform вчера в 18:47
61
Как работают Яндекс.Новости?
Поставки российской нефти на НПЗ БелоруссииБольше новостей по теме
Главное