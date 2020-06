Valve выпустила аркану для Queen of Pain в Dota 2. Комплект Eminence of Ristul получат все владельцы Battle Pass 2020, которые прокачают компендиум до 445-го уровня.

У Dontnod Entertainment, разработчика игрового сериала Life is Strange, на горизонте пара проектов — психологический мистический триллер Twin Mirror и разбитая на три эпизода драма Tell Me Why о трансгендерном подростке и его сестре-близняшке.