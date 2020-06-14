Энергетика
REGNUMГазпром с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию
Минск, 13 июня 2020, 17:56 — REGNUM Не только криминальный скандал вокруг белорусского «Белгазпромбанка», инициированный нынешними белорусскими властями, но и задолженность белоруской стороны за поставленный газ осложняют отношения официального Минска с Газпромом.
Читать в источнике
Оценить99
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: «Газпром» готовится приостановить поставки топлива в Белоруссию
Национальная служба новостей04:23
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 05:16, Ашберн
Футбол
Айртон: «Надеемся, что в этом году сможем выиграть трофей»
Защитник «Спартака» Айртон оценил готовность команды к возобновлению чемпионата России после паузы, которая была вызвана эпидемий коронавируса.
Спорт-Экспресс 04:37
Общество
Названы меры для безопасного посещения бассейна во время эпидемии
Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Володин говорил, что посещение бани может быть небезопасным, потому что коронавирус может передаться через пар.
Lenta.ru 04:51
Хоккей
Овечкин победил в номинации «Лучшая гифка сезона» в НХЛ
Капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", российский форвард Александр Овечкин стал победителем голосования болельщиков НХЛ Fan Choice Awards в номинации "Лучшая гифка".
РИА Новости 01:31
Религия
Патриарх Кирилл освятил храм Вооруженных сил России
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье, 14 июня, освятил главный храм Вооруженных сил России ― собор Воскресения Христова ― в подмосковном парке «Патриот».
Известия 03:16
Культура
Хуаньцю шибао (Китай): настало время летних деликатесов! Но сперва дадим вам несколько полезных советов о том, как обезопасить себя (Хуаньцю шибао)
Снова настал сезон, когда повсюду едят раков, шашлык и морепродукты.
ИноСМИ 11 июня в 17:23
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru 12 июня в 19:47
Путешествия
Ростуризм рассказал о готовности других стран принимать россиян
Догузова отметила, что ведомство находится в постоянном контакте с зарубежными партнерами по вопросу выезда российских граждан на отдых за границу.
Комсомольская правда вчера в 14:05
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Недвижимость
В России снизились цены на вторичное жилье
Москва, 14 июня 2020, 09:15 — REGNUM Средняя стоимость 1 кв. метра площади вторичного жилья в городах-миллионниках в России в июне нынешнего года составила 77,72 тыс. рублей, снизившись на 1,3% по сравнению с ценами мая.
REGNUM 02:15
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
Политика
Путин прокомментировал события в США
Президент России Владимир Путин прокомментировал события в США, где сейчас в десятках городов проходят протесты из-за смерти чернокожего после грубого ареста.
Lenta.ru 04:28
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости 12 июня в 21:10
Политика
Полиция Армении проводит обыски в доме лидера оппозиционной партии
В Армении правоохранительные органы проводят обыски в доме лидера второй по численности политической силы парламента страны - оппозиционной партии "Процветающая Армения" - Гагика Царукяна и в офисах партии в регионах.
Газета.Ru 02:52
Политика
Ограничения на границе России и Украины в Крыму продолжают действовать
Кабинет министров Украины в ходе внеочередного заседания правительства 12 июня принял решение об открытии с 15 июня пунктов пропуска на границе с Крымом и в международных аэропортах страны для граждан государств, на территории которых не зарегистрировано значительного распространения коронавируса.
ТАСС вчера в 06:20
Общество
В Омской области выявлено 85 новых случаев коронавируса
По данным оперштаба Омской области на 13 июня, в регионе выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусом.
Вечерний Омск. Неделя вчера в 03:22
Энергетика
Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну
Пережить самый острый период ценовой войны, развязанной саудитами, нашим нефтяникам помогли американцы.
РИА Новости вчера в 01:16
Происшествия
В Техасе мужчина расстрелял людей из винтовки
В штате Техас неизвестный открыл огонь из винтовки по людям. Минимум восемь человек получили ранения.
Вести.Ru вчера в 07:55
Здоровье
Минздрав объяснил неприглядное состояние COVID-палаты в Оренбурге
Минздрав привлек главного эпидемиолога для проведения экспертизы состояния палаты.
Вестирама.ру 04:00
Происшествия
На Алтае сгорела часовня, возведенная в память о погибших спасателях
Часовня у подножия горы Белуха в Алтайском крае, возведенная в память о погибших в Горном Алтае спасателях, альпинистах и туристах, полностью сгорела, причины пожара устанавливаются, сообщается на сайте Горноалтайской епархии.
РИА Новости 04:16
Спорт
Трамп заявил о нежелании смотреть матчи сборной США
Лидер США Дональд Трамп заявил, что не будет больше смотреть игры национальной команды по футболу. Об этом он написал в своем Twitter.
ProstoProSport 03:32
Авто
С 1 июля российских водителей ждёт ряд нововведений
Если правительство подтвердит вступление поправок в силу, то с 1 июля 2020 года на территории Российской Федерации начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза.
Тарантас Ньюс 12 июня в 22:04
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
Известия вчера в 23:17
Происшествия
Акция протеста против расизма в Париже переросла в беспорядки
Несогласованная акция протеста против расизма и полицейского произвола, начавшаяся на площади Республики в Париже, превратилась в беспорядки.
News.ru вчера в 11:02
Происшествия
На Камчатке пропали пассажиры попавшего в шторм катера
Из-за сильного шторма грузовой катер перевернулся и не прибыл с грузом к судну назначения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ вчера в 23:46
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
Здоровье
Российские клиники получили первую партию препарата от коронавируса
Регионы России получили первую партию препарата против коронавируса «Авифавир», сообщает ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Южный Федеральный 11 июня в 03:26
Общество
Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор
Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец 12 июня в 15:41