Энергетика

REGNUMREGNUMГазпром с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию

Минск, 13 июня 2020, 17:56 — REGNUM Не только криминальный скандал вокруг белорусского «Белгазпромбанка», инициированный нынешними белорусскими властями, но и задолженность белоруской стороны за поставленный газ осложняют отношения официального Минска с Газпромом.
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Газпром может перекрыть поставки газа в Белоруссию с 1 июля

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«Газпром» может прекратить поставки в Белоруссию с 1 июля

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«Газпром» отключит газ Белоруссии 1 июля после обысков в Белгазпромбанке

Капитал странывчера в 07:05
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Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
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Путин рассказал о решении по взятию аэропорта «Слатина» в 1999 году

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Ограничения на границе России и Украины в Крыму продолжают действовать

Кабинет министров Украины в ходе внеочередного заседания правительства 12 июня принял решение об открытии с 15 июня пунктов пропуска на границе с Крымом и в международных аэропортах страны для граждан государств, на территории которых не зарегистрировано значительного распространения коронавируса.
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В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

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Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
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На Европейской части России ожидается вторая «волна тепла»

Синоптики в своих прогнозах обещают, что в европейскую часть России вскоре придёт вторая волна тепла.
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Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в результате аварии с участием её отца.
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Путин анонсировал появление у России контргиперзвукового оружия

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране ведется разработка средств борьбы с гиперзвуковым оружием.
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Кинокритики разгромили фильм «Артемис Фаул»

Западные кинокритики ударили по приключенческому фильму студии Walt Disney «Артемис Фаул». Его рейтинг составил всего 14%.
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Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок

Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил России.
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Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
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Виктория Боня заявила, что душу Ефремова «спасли» после ДТП

Российская телеведущая Виктория Боня прокомментировала смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова на Смоленской площади в центре Москвы.
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Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок

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Напомним, что за сутки в Челябинской области COVID-19 подтвержден у 169 человек.
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Скандальный отец Сергий отказался покидать церковь без полиции

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Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса

Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
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Испания откроет границы со странами шенгенской зоны

Испания откроет границы со странами шенгенской зоны 22 июня, заявил председатель правительства страны Педро Санчес в ходе совещания с главами регионов.
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МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой

Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
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Нестеров решил уехать в НХЛ по семейным обстоятельствам

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